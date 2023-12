Steam-Comeback: Kostenloses Militär-MMO lässt sich in den Charts blicken

In den Steam-Topsellern können die PC-Spieler immer wieder neue oder beliebte Games entdecken. Zuletzt konnte das Gratis-MMO World of Tanks überraschend in den Charts vorpreschen – einem besonderen Event sei Dank.

Panzer-MMO schnappt sich Steam-Spitzenplatz

Durch die Topseller-Charts von Steam weht regelmäßig ein frischer Wind. In letzter Zeit konnte ein brandneues Strategie-Abenteuer die PC-Spieler überzeugen und ein Weltkriegs-Strategiespiel mutierte dank Erweiterung wieder zum Hit.

Jetzt brettert World of Tanks überraschend auf die vorderen Plätze der Bestseller-Liste (Quelle: Steam-Topseller).

Im MMO werdet ihr zum Panzerkommandanten, der sich aus einem wachsenden Arsenal aus historischen Fahrzeugen einen Fuhrpark zusammenstellen und dann in riesigen Schlachten auf unterschiedlichen Karten ins Gefecht ziehen muss. Dabei wartet eine gute Mischung aus Strategie und Action auf euch. Seht euch einen aktuellen Trailer zu den Winterevents im Spiel an:

Winterevents in World of Tanks

Während World of Tanks bereits seit 2010 seine Runden dreht, ist es erst seit 2021 auch auf Steam vertreten. Warum das kostenlose Grundspiel jetzt plötzlich in der Verkaufscharts auftaucht, hat einen ganz bestimmten Grund.

World of Tanks startet Festtags-Event

Vom 1. Dezember 2023 bis zum 8. Januar 2024 läuft das „Holiday Ops 2024“-Event. Darin warten viele weihnachtliche Aktivitäten auf die Spielenden. Der ehemalige britische Fußballspieler und Schauspieler Vinnie Jones ist Schirmherr des Events und verteilt Aufträge und Aufgaben, die mit exklusiven Belohnungen für die Spieler winken.

Ein Adventkalender verspricht außerdem weitere Geschenke sowie Ingame-Belohungen und die Fahrzeuggarage im Spiel wird zu einem festlichen Dorf umfunktioniert. Seit dem 1. Dezember können die Spielenden außerdem spezielle Festtags-Schachteln gegen Echtgeld erwerben, die ihnen die Chance auf Premiuminhalte bieten. Sicherlich lassen die Ingame-Käufe die Kasse ordentlich klingeln, was den neuerlichen Erfolg in den Steam-Charts erklären dürfte.

Falls ihr selbst kostenlos in World of Tanks reinspielen wollt, könnt ihr das auf der Steam-Shopseite tun. Das MMO genießt übrigens eine sehr gute Wertung von 85 Prozent, erntet in den Rezensionen aber auch des Öfteren Kritik für die vielen Mikrotransaktionen und den Vorwurf eines Pay2Win-Systems.

