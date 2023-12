Grandioser Steam-Start: Disney-Hit schnellt sofort in die Charts

Seit September 2022 können Disney-Fans sich im Simulations-Abenteuer Disney Dreamlight Valley austoben – Early Access sei Dank. Jetzt feiert das Spiel endlich seinen offiziellen Release und kann zum Start einen beachtlichen Erfolg in den Steam-Charts einfahren.

Disney Dreamlight Valley Facts

Am 5. Dezember hat Disney Dreamlight Valley endlich die Version 1.0 veröffentlicht und erreicht damit den finalen Release. Nicht nur das, die Entwickler von Gameloft packen zusätzlich noch ein umfangreiches Update für das Grundspiel und den ersten offiziellen DLC oben drauf.

Disney Dreamlight Valley mutiert zum Topseller

Schon zum Start des Early Access im September 2022 konnte Disney Dreamlight Valley die Spielerherzen im Sturm erobern. Jetzt hat es das magische Adventure wieder geschafft und wird von den PC-Spielern zum offiziellem Release erneut in die Topseller von Steam befördert. (Quelle: Steam)

Aktuell bekleidet das Spiel den vierten Platz hinter anderen Hits wie Cyberpunk 2077 und Counter-Strike 2. Und nicht nur das Grundspiel lässt sich dort blicken, auf dem fünften Platz findet sich auch die brandneue Erweiterung „A Rift in Time“ wieder.

Während Disney Dreamlight Valley mit beachtlichen 92 Prozent positiven Bewertungen glänzen kann, kommt der DLC bisher durchwachsen an. Größter Kritikpunkt ist der Preis für den Umfang und die Qualität. Dass für jede Plattform eine seperate Erweiterung gekauft werden muss, obwohl das Game Cross-Save und -Progression unterstützt, ist für viele ein Ärgernis.

Was bringt das Update zum Release?

Mit dem Release ist das Update „The Pumpkin King Returns“ ausgespielt worden, was die neue Figur Jack Skellington aus Nightmare Before Christmas einführt. Außerdem gibt es einen neuen Sternenpfad mit Winterthema. Zuletzt gibt es ein neues Multiplayer-Feature, dass es euch erlaubt die Täler eurer Freunde zu besuchen. Oder ihr ladet bis zu 3 Spieler in euer Reich ein.

Dank des finalen Releases und dem DLC lassen sich auch wieder mehr Leute im Spiel blicken. Die Spielerzahlen auf Steam erreichen gerade ein Niveau wie zu Spitzenzeiten zum Early-Access-Release. (Quelle: SteamDB)