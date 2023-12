Skandal-Open-World-MMO erscheint nach dreijähriger Achterbahnfahrt auf Steam

Im Februar 2021 gab es erste Szenen aus The Day Before zu sehen. Heute, knapp drei Jahre später, startet das Zombie-Open-World-MMO nach einigen Kontroversen auf Steam in den Early Access.

Steam Facts

The Day Before startet auf Steam

Viele Spieler hielten The Day Before bislang für eine Nebelkerze, doch das könnte sich am Abend des 7. Dezember 2023 ändern. Nach etlichem Hin und Her soll der Mix aus Survival, Open World, MMO und Zombie-Third-Person-Shooter heute um 19:00 Uhr hierzulande in den Early Access auf Steam starten – das hatten die Entwickler zumindest offiziell in einem Blogeintrag auf Steam angekündigt.

In den letzten Monaten machte The Day Before vor allem negative Schlagzeilen. Nach dem starken Einstands-Trailer aus dem Frühjahr 2021 zeigten spätere Trailer eher lahme Gameplay-Szenen, in denen nicht viel passierte. Und auch beim letzten Trailer hagelte es Kritik, da die Entwickler sich anscheinend bei einigen der Szenen zu nah an anderen Spielen orientieren.

Besagten Trailer zu The Day Before könnt ihr euch hier nochmal anschauen:

The Day Before: Finaler Trailer

The Day Before FNTASTIC

Worum geht’s in The Day Before?

The Day Before ist ein Open-World-MMO mit postapokalyptischem Szenario, in dem ihr an der Ostküste der USA ums Überleben kämpft, nachdem eine tödliche Pandemie den Großteil der Bevölkerung getötet und zu Zombies mutiert lassen hat.

Eure Aufgabe ist es, euch durch die verwaiste Umgebung zu schlagen, nach Ausrüstung zu suchen und euch gegen die Zombies zu wehren, die überall in der Spielwelt ihr Unwesen treiben. Zudem könnt ihr einer Kolonie von Überlebenden dabei helfen, die Gesellschaft wiederaufzubauen und sogar euer eigenes kleines Heim in einer sicheren Zone hochziehen.

Bei euren Reisen könnt ihr zudem auf andere Spieler treffen. Ob ihr diesen freundlich gegenüber auftretet oder sie niederballert, um euch ihre Ausrüstung zu schnappen, ist euch überlassen. Wie gut die durchaus spannende Idee umgesetzt ist, bleibt abzuwarten. Wie bereits erwähnt, hat sich Entwickler Fntastic in den letzten Monaten nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Gut zu wissen: The Day Before erscheint erst einmal nur für den PC. Erst nach der Early-Access-Phase soll das Open-World-MMO auch auf den Konsolen erscheinen.

