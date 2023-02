Viele Horror-Fans haben große Hoffnungen in das kommende Survival-Game The Day Before gesteckt. Doch der neueste Gameplay-Trailer des Zombie-Shooters hinterlässt in der Community einen bitteren Nachgeschmack.

The Day Before: Endzeit-Abenteuer enttäuscht mit Gameplay-Trailer

Das gehypte Open-World-Abenteuer The Day Before gehört für viele Gamer zu den spannendsten Releases des Jahres, doch Zombie-Fans überschütten den neuesten Gameplay-Trailer nun mit jeder Menge Spott. Statt sich über Survival-Horror wie in The Walking Dead zu freuen, beschweren sich Gamer darüber, in dem zehnminütigen Video einen Walking Simulator geboten zu bekommen.

Schaut euch hier den 10-minütigen Gameplay-Trailer für The Day Before an:

The Day Before – Official 10 Minutes Gameplay Trailer

Die Kommentare unter dem Video auf YouTube fallen dementsprechend größtenteils negativ aus. Nutzer kritisieren die weitgehend leere Welt und das deswegen nicht allzu spannende Gameplay, das auch von nichtssagenden Crafting-Einschüben nicht gerettet werden kann. Angesichts des neuen Trailer-Materials und der bisherigen Entwicklungsgeschichte von The Day Before zweifeln viele sogar daran, dass der Shooter von Entwicklerstudio Fntastic überhaupt jemals erscheinen wird. (Quelle: YouTube)

Zombie-Shooter gibt Fans Rätsel auf

Der neue Gameplay-Trailer von The Day Before setzt eine bislang äußerst holprige Entwicklung fort. Bereits im April 2021 wurde erstes Gameplay für das Zombie-MMO gezeigt, doch der Release des Spiels wurde mehrfach verschoben. Ursprünglich sollte es im Juni 2022 erscheinen, doch stattdessen wurde die gesamte Entwicklung auf die Unreal Engine 5 umgestellt und somit verzögerte sich der Termin. Aktuell wird der Survival-Shooter am 10. November 2023 erwartet.

Die Release-Verzögerungen sind jedoch nicht das einzige Problem, mit dem das Spiel zu kämpfen hat – erst kürzlich musste es wegen eines Streits um die Namensrechte von Steam entfernt werden. (Quelle: spieletipps)

Neben The Day Before sorgt diese Woche auch noch ein anderer Horror-Shooter für negative Community-Reaktionen:

