Ein ungewöhnliches Open-World-RPG feiert in den Xbox-Charts derzeit ein beeindruckendes Comeback. Biomutant kann sich mit einem Rabatt von 50 Prozent wieder in die Top 10 der Bestseller-Spiele kämpfen.

Mit einem satten Rabatt von 50 Prozent kämpft sich Biomutant aktuell in die Xbox-Charts zurück. Nachdem das Open-World-RPG bei seinem Release im Mai 2021 nicht alle Erwartungen erfüllen konnte, scheint es mittlerweile dennoch sein Publikum auf der Xbox gefunden zu haben, denn neben der Charts-Rückkehr kann sich das Abenteuer auch über eine recht positive Wertung im Xbox-Store freuen.

Biomutant: 50 Prozent Rabatt auf RPG im Xbox-Store

In Biomutant bewegt ihr euch als mutierter Waschbär durch eine Open World, die vom Untergang bedroht ist und über deren Schicksal ihr selbst entscheiden könnt. Der Baum des Lebens, das Herz dieser Welt, wird von einer Seuche heimgesucht und es liegt an euch, ob ihr die betroffenen Stämme retten oder unterjochen wollt. Ihr könnt euren Martial-Arts-fähigen Charakter selbst erstellen und im Laufe des Spiels in vielen Aspekten weiterentwickeln und verschiedene neue Fähigkeiten und Mutationen nutzen.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Biomutant an:

Biomutant Release Trailer

Das Kung-Fu-RPG hat sich im Xbox-Store mittlerweile eine mehr als respektable Wertung von 4,1 von 5 möglichen Sternen verdient. Bei dem aktuellen Rabatt von 50 Prozent greifen nun offensichtlich einige Spieler zu. Das Abenteuer kostet derzeit nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro. Das Angebot läuft noch bis zum 6. Februar 2023.

Xbox-Charts: Horror-Shooter Dead Space dominiert die Top 10

Mit dem Rabatt schnappt sich Biomutant aktuell Platz 9 in den Xbox-Charts. An der Spitze der Bestseller-Liste thront dagegen das brandneue Remake von Kult-Shooter Dead Space, das sich mit zwei unterschiedlichen Versionen sowohl den ersten als auch den vierten Platz sichern kann. Überraschungs-Hit ist weiterhin das schräge Party-Spiel Who’s Your Daddy, das sich den sechsten Platz schnappt. (Quelle: Xbox)

Nicht nur Biomutant sorgt für Wirbel – ein neues Xbox-Feature bringt jetzt sogar Politiker gegen Microsoft auf:

