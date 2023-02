Hogwarts Legacy ist eines der meisterwarteten Spiele des Jahres. Fans mit einer PS5, Xbox Series X|S oder einem PC wissen inzwischen schon ziemlich genau, was sie in der Zaubererwelt erwarten wird. Im Fall der Switch-Version sind allerdings noch einige Fragen offen.

Hogwarts Legacy Facts

Hogwarts Legacy auf der Switch: Entwickler beantwortet drängende Frage

Hogwarts Legacy erscheint nach einigen Verspätungen am 10. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Dank vieler Trailer und Previews wissen wir, dass sich die Zauberschule und die umliegende Landschaft in Sachen Grafik-Pracht nicht hinter anderen aktuellen Spielen verstecken muss. Allerdings soll das Rollenspiel auch auf der Nintendo Switch erscheinen. Das macht vielen Fans Sorgen.

Die Hybridkonsole ist immerhin nicht gerade für ihre Grafik-Power bekannt. Insbesondere grafisch aufwendige Spiele werden dadurch schnell zur Ruckelparty. Erwartet Harry-Potter-Fans also eine Technik-Katastrophe im Stil von Pokémon Karmesin & Purpur? Laut dem Entwickler Troy Johnson müsst ihr euch keine Sorgen machen:

In einem Interview mit der italienischen Seite Multiplayer verspricht er, dass die Switch-Version des Spiels großartig wird. Das Team von Avalanche Software würde alles in seiner Macht stehende tun, um sicherzustellen, dass jede Version wunderschön und gut optimiert ist. Vor allem würde das Spiel aber der Vision gerecht werden, die sie von dem Spiel hatten (Quelle: multiplayer).

Hier erfahrt ihr alles, was ihr über die Häuser von Hogwarts wissen müsst:

Alte Konsolen bedeuten lange Wartezeiten

Die Entwicklung der Switch-Version von Hogwarts Legacy scheint laut Johnson also gut voranzuschreiten. Allerdings braucht Avalanche Software wohl noch mehr Zeit, damit das magische Rollenspiel auch auf der Switch erscheinen kann. Nintendo-Fans müssen sich bis zum 25. Juli gedulden. Ebenso erscheint Hogwarts Legacy erst am 4. April für Xbox One und PS4.