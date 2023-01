Am 10. Februar 2023 erscheint Hogwarts Legacy, sollte es nicht knapp davor verschoben werden (was wir nicht hoffen wollen). Auf welcher Plattform ihr es spielen solltet und welche Release-Edition die beste für euch ist, mag dabei gar nicht so einfach zu entscheiden sein – denn nicht nur die Inhalte unterscheiden sich überraschend stark. Wir erklären euch alles zu den verschiedenen Releases, Editionen und Plattform-Versionen von Hogwarts Legacy!

Der Release von Hogwarts Legacy ist ein wenig verwirrend. Denn es gibt drei unterschiedliche Release-Termine, die je nach Plattform variieren: Am 10. Februar erscheint Hogwarts Legacy für PC, PS5, Xbox Series X|S. Etwa einen Monat später, am 4. April, erscheint das Spiel für PS4 und Xbox One. Die Switch-Version lässt am längsten auf sich warten und wird voraussichtlich am 25. Juli veröffentlicht.

Hogwarts Legacy: Vorbestellen? Alle Editionen und Unterschiede auf einen Blick

Der größte Unterschied zwischen den Versionen des Spiels ist leider plattformabhängig – denn eine ganze Mission wird es zum Release von Hogwarts Legacy nur auf den PlayStation-Konsolen geben.

Die große Frage also: Müsst ihr euch eine PS5 kaufen, um in den vollen Genuss von Hogwarts Legacy zu kommen? Nein, eine PS4 reicht völlig aus. Und natürlich auch alle anderen Plattformen sind in Ordnung – denn die PS4/PS5-exklusive Quest „Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade“ wird ein Jahr nach Release auch auf alle anderen Plattformen wandern. Die Frage ist also nur, ob ihr warten wollt. Andererseits ist gar nicht klar, wie groß die Quest überhaupt ist.

Übrigens, auch Vorbesteller erhalten besondere Items im Spiel – und zwar diese zwei:

Trankrezept für Felix Felicis (Vorbesteller auf PS4/PS5)

Onyx Hippogreif (Reittier) (alle Vorbesteller)

Hogwarts Legacy: Standardversion

Die Standardversion von Hogwarts Legacy ist genau das – Standard. Sie beinhaltet das komplette Spiel, nicht mehr, nicht weniger. Abgesehen natürlich von der bereits erwähnten PS4/PS5-exklusiven Quest „Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade“; die ist ab Release erst einmal nur in den Versionen für PlayStation-Konsolen enthalten.

Hogwarts Legacy: Amazon Exklusive

Ja, es gibt eine Amazon-exklusive Version von Hogwarts Legacy. Zusätzlich zum Spiel erhaltet ihr folgende Inhalte:

Astronomenhut

Hogwarts Legacy: Deluxe Edition und Hogwarts Legacy: Digitale Deluxe Edition

Hogwarts Legacy: Deluxe Edition gibt es (wie alle anderen) in der digitalen und der Retail-Version. Zusätzlich zum Spiel erhaltet ihr folgenden Inhalte:

Kosmetikset der Dunklen Künste

Thestral (Reittier)

Kampfarena der Dunklen Künste

72 Stunden früherer Zugriff (Early Access)*

*Nur bei PS5, Xbox Series X|S und PC.

Die Deluxe Edition von Hogwarts Legacy lohnt sich also für all jene, die gern etwas düsterer aussehen, schon immer mal einen Thestral reiten wollten oder 3 Tage vor offiziellem Release losspielen wollen.

Hogwarts Legacy: Collector's Edition

Momentan ist die Collector's Edition von Hogwarts Legacy überall ausverkauft. Zusätzlich zum Spiel bietet die Collector's Edition folgende Inhalte:

Einen lebensgroßen, schwebenden Zauberstab der Alten Magie mit einem Buchsockel

Steelcase

Kosmetikset der Dunklen Künste

Thestral (Reittier)

Kelpie-Umhang

Kampfarena der Dunklen Künste

Feldmütze der Dunklen Künste

72 Stunden früherer Zugriff*

*Nur bei PS5, Xbox Series X|S und PC.

Es bleibt spannend, ob Hogwarts Legacy dem immensen Hype zum Release am 10. Februar 2023 gerecht werden kann.

