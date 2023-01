In den Xbox-Charts sorgt momentan ein echter Survival-Klassiker für Aufsehen. Das Abenteuer ist derzeit stark reduziert und feiert damit über sieben Jahre nach seinem Release ein beachtliches Comeback.

ARK: Survival Evolved Facts

Auf den Xbox-Konsolen darf das Survival-Highlight Ark: Survival Evolved momentan ein starkes Comeback feiern. Satte sieben Jahre nach seinem Release drängt sich das Abenteuer wieder in die Top 10 der Verkaufscharts – das dürfte vor allem daran liegen, dass das Spiel aktuell nur 4,99 Euro kostet und viele Fans bei diesem Preis gar nicht anders können als zuzuschlagen.

Ark: Survival Evolved stürmt die Xbox-Charts

In Ark: Survival Evolved strandet ihr auf einer Insel und müsst all euren Überlebenswillen zusammennehmen, um zahlreichen Gefahren zu trotzen. Ihr müsst euch einen Unterschlupf, Waffen und Ausrüstungsgegenstände bauen, um euch gegen verschiedene (Urzeit-)Kreaturen sowie andere Spieler zur Wehr zu setzen und könnt euch nach und nach immer fortschrittlichere Objekte zusammenzimmern.

Schaut euch hier den offiziellen Trailer zu Ark: Survival Evolved an:

ARK: Survival Evolved – offizieller Launch-Trailer

Sieben Jahre nach seinem Release hat sich Ark: Survival Evolved eine große Community aufgebaut, die ebenfalls immer weiterwächst – vor allem, wenn das Spiel bei einer Rabattaktion stark im Preis reduziert ist. Aktuell ist dies im Xbox-Store wieder der Fall – ihr könnt euch das Spiel für 4,99 Euro statt 19,99 Euro schnappen.

Xbox: Starke Rabatte dominieren die Top 10

Die Top 10 der Xbox-Charts sind zum Jahresbeginn ausschließlich von deutlich im Preis reduzierten Spielen belegt. Während sich Ark: Survival Evolved den zehnten Platz sichert, finden sich an der Spitze klangvolle Dauerbrenner. FIFA 23 und Call of Duty: Modern Warfare 2 sind jeweils in zwei Varianten vertreten, Rockstar steuert die Blockbuster GTA 5 und Red Dead Redemption zu und auch das frischgebackene Spiel des Jahres 2022, Elden Ring, landet weit vorne. Wenn ihr auf der Suche nach reduzierten Spiele-Highlights seid, findet ihr im Xbox-Store aktuell also reichlich Auswahl. (Quelle: Xbox)

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate | Xbox - Download Code Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.01.2023 05:38 Uhr

In unserer Bilderstreck zeigen wir euch, auf welche Releases sich die GIGA-Redaktion 2023 freut:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.