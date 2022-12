Mit God of War Ragnarök hat Sony mal wieder die Muskeln spielen lassen. Das Action-Adventure mit Kratos and Atreus erfreut sich großer Beliebtheit und ist wohl eines der stärksten Argumente, zu einer PlayStation 5 zu greifen. Jetzt verrät Sony, dass auch 2023 noch nicht Schluss ist.

God of War Ragnarök: Sony spendiert PS5-Hit neuen Modus

Inzwischen sind einige Wochen ins Land gezogen, seitdem Kratos und Atreus ihr neues Abenteuer auf der PS4 und PS5 angetreten haben. Der Erfolg hat jedoch nicht lange auf sich warten lassen. Direkt in der ersten Woche erreichte God of War Ragnarök einen Verkaufsrekord. Dementsprechend viele Spieler dürften inzwischen auch das Ende der göttlichen Reise erreicht haben. Sony ist mit dem Gott des Krieges aber noch nicht fertig. Auf Twitter kündigt der Entwickler Santa Monica Studio an, dass im Frühling 2023 eine Option für ein News Game Plus folgen wird:

Konkret bedeutet das, dass ihr nach dem Abspann das Spiel wieder von vorne beginnen könnt. Allerdings behaltet ihr dabei euer erreichtes Level und alle verdienten Fähigkeiten. Die Gegner werden dabei ebenfalls angepasst, sodass euch voraussichtlich deutlich schwierigere Kämpfe erwarten werden. Laut dem Tweet reagiert Santa Monica Studio mit der Ankündigung auf die vielen Fan-Wünsche nach genau einem solchen Modus.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu God of War Ragnarök an:

God of War Ragnarök: Launch Trailer für PS5 & PS4

Kratos wird dank Amazon zum Serien-Held

In den Kommentaren zeigen sich die Fans sehr zufrieden mit dem angekündigten Update für God of War: Ragnarök. Allerdings hätte der neue Modus für sie ruhig noch etwas früher kommen können. Außerdem fragen sie sich, wie genau das Spiel im New Game Plus wirklich verändert wird. Santa Monica Studio hatte hierzu nur angekündigt, dass neue Informationen folgen werden, sobald der Release-Termin näher rückt.

Kratos wird außerdem auch bald eine Streaming-Karriere starten. Hierfür hat Amazon bereits angemeldet, aktuell an einer Live-Action-Serie für Prime Video zu arbeiten. Klar ist bereits, dass es dabei wie beim God-of-War-Teil von 2018 und dem Nachfolger Ragnarök in den hohen Norden gehen soll. Inwieweit Kratos griechische Abenteuer eine Rolle spielen, ist unbekannt.