The Last of Us gehört zu den größten Erfolgen von Sony Interactive Entertainment. Mit der Firefly Edition gab es bisher nur in den USA eine limitierte Sonder-Edition. Diese war innerhalb von Minuten vergriffen, doch jetzt kommen auch Fans hierzulande in den Genuss.

The Last of Us Facts

The Last of Us: Firefly Edition kommt nach Deutschland

In den USA war diese limitierte Edition von The Last of Us innerhalb von Minuten ausverkauft und wird seitdem für Hunderte von Dollars und Euro auf Plattformen wie eBay angeboten. Es gab bisher kein Anzeichen, dass diese PS5-Version auch in Europa erscheint, doch überraschend und gegebenenfalls noch pünktlich als Weihnachtsgeschenk könnt ihr die Firefly-Edition jetzt bei Sony vorbestellen.

Das Produkt selbst erscheint erst am 26. Januar 2023, doch Vorbestellungen sind bereits offen. Die Sonder-Edition bekommt ihr ausschließlich bei PlayStation Direct. Möchtet ihr das Spiel haben, müsst ihr allerdings tief in die Tasche greifen. The Last of Us Part 1 Firefly Edition kostet 109,99 Euro, doch dafür bekommt ihr neben einer verbesserten Grafik auch einiges geboten – physisch und digital (Quelle: Sony).

Die PS5-Version bietet eine verbesserte Grafik. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Physisch:

Eine limitierte SteelBook-Hülle

The Last of Us: American Dreams. Dabei handelt es sich um einen Prequel-Comic zum Top-Spiel von Co-Präsident von Naughty Dog Neil Druckmann.

Digital:

Erhöhte Handwerksgeschwindigkeit (Skill)

Erhöhte Heilungsgeschwindigkeit (Skill)

Upgrade für die Nachladegeschwindigkeit der 9mm

Upgrade zur Erhöhung der Clip-Kapazität des Gewehrs

Explosive Pfeile Gameplay-Modifikator

Dither-Punk-Filter

Speedrun-Modus

Sechs Waffenskins: Schwarzgoldene 9-mm-Pistole, silberne filigrane 9-mm-Pistole, taktische Schrotflinte aus Gummi, Schrotflinte aus Eichenholz, Bogen aus Arktisweiß, Bogen aus Karbonschwarz

The Last of Us: Wann läuft die TV-Serie an?

Macht euch einen ersten Eindruck im Trailer zur Serie:

The Last of Us – Trailer Deutsch

Hierzulande erscheint die kommende TV-Adaption von The Last of Us in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 2023. HBO präsentiert euch für die erste Staffel 10 Episoden, die ihr über Sky ansehen könnt. Wie viele Staffeln es am Ende geben wird, ist noch nicht bekannt. Bis zu acht sollen aber möglich sein.