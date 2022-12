Auch 2023 fehlt es nicht am Nachschub toller Filme und Serien auf Disney+. Der Streaming-Anbieter und Netflix-Konkurrent verrät bereits jetzt einige Highlights des kommenden Jahres und zeigt diese in einem Trailer.

Die Stimme kennt man doch, oder? Korrekt, wer die Marvel-Filme im Original sieht, der weiß schon nach wenigen Sekunden, wer da im Trailer zu uns spricht – Tom Hiddleston alias Loki. Als Erzähler führt er durch die kurzweilige Highlight-Show bei Disney+ und macht auch gleich Werbung für die 2. Staffel seiner MCU-Serie.

Disney+ sorgt für Vorfreude: Erste Bilder aus neuen Marvel- und Star-Wars-Hits

Sehr schön, denn so sind wir in der Lage, einen Blick auf erste Bewegtbilder der Fortsetzung zu werfen. Mit dabei ebenso wieder Owen Wilson (Mobius) und Sophia Di Martino (Sylvie Laufeydottir). Doch bis zur Premiere im Sommer auf Disney+ müssen wir uns noch etwas gedulden. Schon eher gibt es da „Secret Invasion“ aus dem MCU zu sehen, die Serie, in der Nick Fury sich mit bösartigen Gestaltwandlern auseinandersetzen darf. Schon im Frühjahr soll der Spaß an den Start gehen. Vermutlich noch eher zeigt Disney+ „Black Panther: Wakanda Forever“. Der aktuellste Kinofilm des Marvel Cinematic Universe dürfte schon in einigen Wochen zu sehen sein.

Highlights 2023 auf Disney+

Doch nicht nur die ersten Marvel-Highlights bekommen wir zu Gesicht. Nicht minder spannend die Neuheiten aus dem Star-Wars-Universum: Einen ersten Vorgeschmack gibt es deshalb von der lang erwarteten 3. Staffel von „The Mandalorian“ und der Premierenstaffel von „Ashoka“. Letztere wurde ursprünglich in den Animationsserien „Star Wars: The Clone Wars“ sowie „Star Wars Rebels“ eingeführt und legte dann erste Gastauftritte als Realfigur in „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“ hin.

Fantasy-Freunde bekommen eine Neuverfilmung

Doch auch abseits der beiden Marken Marvel und Star Wars wird Disney 2023 so einiges Neues bieten. Zum Beispiel die Neuinterpretation des bekannten Peter-Pan-Stoffes – in „Peter Pan & Wendy“ wird der Junge, der sich weigert, erwachsen zu werden, vom britischen Jungdarsteller Alexander Molony verkörpert. Darüber hinaus sehen wir weitere Ausschnitte aus Werken von Pixar und Co. – kurzum, das neue Jahr dürfte kurzweilig werden.