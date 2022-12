Die Zeiten des gemütlichen Bingens könnten bald vorbei sein. Netflix holt sich in Kürze ein neues Angebot ins Haus, das viel Abwechslung in den trägen Abend vor dem Fernseher bringen soll – und das ist gar nicht mal so schlecht. Der Streaming-Dienst arbeitet dabei mit Nike zusammen.

Netflix mach euch fit: Nike-Workouts streamen ab 30. Dezember

Netflix stellte gerade eine Menge um: Gaming ist seit einiger Zeit dabei, Werbung erst seit kurzem, das Account-Sharing nimmt bald ein Ende und jetzt kommt auch noch Sport dazu. Ab dem 30. Dezember kriegen Netflix-Kunden Workouts von Nike angeboten, mit denen ihr euch fit halten oder endlich fitter werden könnt.

Zeitlich hat Netflix das Angebot gut abgestimmt. Nur zwei Tage bevor rund um den Globus wieder gute Vorsätze fürs neue Jahr gefasst werden, geht die erste Welle von Workout-Videos an den Start. So sieht sie aus:

Kickstart Fitness with the Basics (13 Folgen)

Two Weeks to a Stronger Core (7 Folgen)

Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 Folgen)

HIT & Strength with Tara (14 Folgen)

Feel-Good Fitness (6 Folgen)

Für Fitness-Fans ist also von Kursen für Anfänger bis zu spezifischen Übungen einiges dabei: Yoga, hochintensives Intervall-Training oder ein Programm, das speziell auf eure Rumpfmuskulatur abzielt. Insgesamt will Netflix 30 Stunden an Fitness-Material anbieten, das Angebot soll weltweit starten.

Die Videos stammen aus der „Nike Training Club“-App, die seit Jahren zu den beliebteren unter den Fitness-Anwendungen für Smartphone oder Tablet gehört.

Sportvideos von Nike ohne Aufpreis für Netflix-Abonnenten

Wenn ihr ein Netflix-Konto habt, könnt ihr das Nike-Angebot so einfach ohne weitere Kosten ausprobieren. Zu finden werden die Workouts bei Netflix über die Suche nach „Nike“ sein (Quelle: Netflix). Der Streaming-Dienst dürfte sie aber mit Sicherheit auch bei den Neuerscheinungen prominent platzieren. Eine zweite Welle an neuen Workouts ist für 2023 vorgesehen, ein Datum ist noch nicht bekannt.

Was ihr sonst nicht bei Netflix erwarten dürft:

Aufgeteilt sind die Videos zunächst in fünf Programme mit je mehreren Workouts. Ihr könnt aber auch einzelne Folgen anschauen und nebenbei mit trainieren. Während Netflix sein Angebot so um etwas erweitert, das es bisher nicht gegeben hat, dürfte bei Nike auf der Habenseite stehen, dass man über Netflix einen viel einfacheren Weg hat, die Workouts auf einem großen Bildschirm anzusehen. Da trainiert es sich auch gleich viel einfacher mit.