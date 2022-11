Vor rund einer Woche wurde das Netflix-Programm um die neue Horror-Comedy-Serie Wednesday erweitert. Hierbei handelt es sich um eine Geschichte um die Tochter der bekannten Addams Family. Diese interessiert anscheinend so viele, dass die Serie sogar Stranger Things vom Thron stößt.

Netflix Facts

Netflix: Wednesday stellt neuen Rekord auf

Die Addams Family tauchte erstmals im September 1964 im Fernsehen auf und ist eine Kreation des US-amerikanischen Zeichners Charles Addams. Dabei handelt es sich um eine satirische und düstere Version des Ideals einer typischen amerikanischen Familie. Das kam in der Vergangenheit so gut an, dass es unzählige Adaptionen gab – und auch heute kommen noch welche dazu.

Seit dem 23. November 2022 steht die Serie Wednesday bei Netflix zur Verfügung. Wednesday, gespielt von Jenna Ortega, findet in der Serie ihren eigenen Weg und wird unabhängig von ihrer Familie. Die wird in der Serie aber nicht vergessen. Hier schlüpfen Catherine Zeta-Jones in die Rolle von Morticia und Luis Guzmán in die Rolle von Gomez. Beliebte Figuren wie beispielsweise das Eiskalte Händchen dürfen auch nicht fehlen. Bonus: Hollywood-Legende Tim Burton produzierte die Serie und führte bei vier Folgen gar selbst Regie.

Kürzlich veröffentlichte Netflix nun erste Abrufzahlen. Unabhängig überprüfen lassen die sich noch nicht, doch sollte man ihnen Glauben schenken, kommt Wednesday in der Woche vom 21. bis zum 27. November auf 341,2 Millionen Streaming-Stunden. Damit ist die Serie der neue Rekordhalter unter den englischsprachigen TV-Serien beim Streaming-Dienst und überholt die vierte Staffel von Stranger Things. Diese erreichte in der ersten Woche 335,01 Millionen angesehene Stunden (Quelle: Netflix).

Die Serie kommt aber nicht nur quantitativ gut an, sondern auch qualitativ: In der iMDB steht „Wednesday“ aktuell bei einer Traumwertung von 8,5 von 10. Auch mancher Rezensent überschlägt sich geradezu vor Begeisterung. So schreibt etwa Lars Weisbrod bei Zeit Online:

Man wird bald ihre Looks nachshoppen, ihre Tänze auf TikTok nachtanzen und ihre mörderische Stimmung nachfühlen. Es werden in Zukunft Mädchen so sein wollen wie sie, und die Jungs auch. Das nächste große Ding: Powergoth für das 21. Jahrhundert.

Ob Wednesday eine weitere Staffel bekommt, ist noch nicht ganz sicher. Bei den Zahlen wäre es allerdings keine Überraschung.

Im Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck von der Serie machen:

Wednesday - Trailer Deutsch

Wednesday: Worum geht es eigentlich genau?

Wie bereits erwähnt, steht in der Serie die Addams-Tochter Wednesday im Fokus. Als Schülerin der kuriosen Nevermore Academy muss sie versuchen, ihre sich entwickelnden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern. Eine mysteriöse Mordserie, ein übernatürliches Geheimnis und verworrene Beziehungen an der Schule runden das Ganze ab.