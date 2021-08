Die vierte Staffel von „My Hero Academia“ kann man hierzulande komplett als OmU im Stream sehen. Die ersten Folgen sind nun auch schon auf Deutsch verfügbar. Wo ihr „My Hero Academia“ Season 4 streamen könnt, wie es um die deutsche Synchronisation und die DVD-Releases steht, erfahrt ihr hier auf GIGA.

Anime Facts

Die Superhelden-Ausbildung an der U.A. geht weiter, Izuku ist nicht mehr weit von seinem Ziel entfernt, endlich ein Profi-Held zu sein. In der vierten Staffel begibt er sich in ein Praktikum unter All Mights ehemaligem Sidekick „Sir Nighteye“. Hier lernt er auch Mirio Togata aka „Lemillion“ kennen, der zu den drei besten Schülern der Heldenschule gehört und zeitweise auch als Nachfolger für All Might in Frage kam.

„My Hero Academia“ Season 4 im Stream

Die vierte Staffel von „My Hero Academia“ ist in Deutschland auf dem Anime-Streamingdienst „Anime on Demand“ (AoD) zu sehen. Dabei sind alle Folgen im japanischen Original mit deutschen Untertiteln (OmU) auf AoD abrufbar. Die deutsche Synchronisation (GerDub) ist aktuell in Arbeit und die ersten Folgen auch schon auf AoD verfügbar. Wann ihr mit den restlichen Folgen auf Deutsch rechnen könnt, könnt ihr der Episodenliste entnehmen.

„My Hero Academia“ Season 4 gehört zu den Abo-Inhalten des Streamingdienstes. Für monatlich 9,99 Euro könnt ihr auf alle Folgen von „My Hero Academia“ sowie viele weitere Animes auf AoD zugreifen. Alternativ könnt ihr die einzelnen Episoden aber auch digital kaufen (2,49 Euro je Folge) oder leihen (0,99 Euro je Folge).

DVD- und Blu-ray-Release

Seit Juli 2021 erscheinen die Folgen der vierten Staffel von „My Hero Academia“ als DVD- und Blu-ray-Volumes mit deutscher Tonspur. Der Veröffentlichungsplan der Sammlereditionen von Staffel 4 sieht wie folgt aus:

Episodenliste – „My Hero Academia“ S4

Folge Deutscher Titel GerDub (AoD) 1 (64) Yuei-Klasse 1A im Blickpunkt 25.06.21 2 (65) Overhaul 02.07.21 3 (66) Boy meets ... 09.07.21 4 (67) Gegen das Schicksal 16.07.21 5 (68) Zeig Mumm! Auf geht's, Red Riot! 23.07.21 6 (69) Ein unangenehmes Gespräch 30.07.21 7 (70) Go!! 06.08.21 8 (71) Suneater von den Big Three 13.08.21 9 (72) Red Riot 20.08.21 10 (73) Versetzung 27.08.21 11 (74) Lemillion Sept. 2021 12 (75) Eine unsichtbare Hoffnung Sept. 2021 13 (76) 100 Prozent ohne Limit Sept. 2021 14 (77) Eine strahlende Zukunft Sept. 2021 15 (78) Schwelende Flammen Sept. 2021 16 (79) Gewinnt die Herzen der Knirpse! Dez. 2021 17 (80) Der kuschelige Prüfungssonderkurs Dez. 2021 18 (81) Das Schulfest Dez. 2021 19 (82) Die Vorbereitungen sind das Schönste am Schulfest, oder? Dez. 2021 20 (83) Golden Tips Imperial Dez. 2021 21 (84) Deku vs. Gentle Criminal Feb. 2022 22 (85) Das Schulfest beginnt Feb. 2022 23 (86) Lass es laufen! Das Schulfest! Feb. 2022 24 (87) Die Hero Billboard Charts JP Feb. 2022 25 (88) Neuanfang Feb. 2022

Teste Dich: Erkennst Du diese 99 Anime an nur einem Bild?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).