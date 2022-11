Amazon ist inzwischen längst mehr als ein global agierender Onlineversandhändler. Auch hauseigene Produktionen für den Streaming-Dienst Amazon Prime Video hat man längst parat. In Zukunft will Amazon sich aber offenbar nicht mehr nur aufs Heimkino verlassen.

Amazon will künftig auch Kinofilme produzieren

Es gibt zahlreiche Filmstudios, die ihre Produktionen einem breiten Publikum im Kino präsentieren. Amazon gehört bisher nicht wirklich in diesen Kreis, beschränkt sich in erster Linie auf den hauseigenen Streaming-Service Prime Video für seine Abonnenten. Doch geht es nach dem Unternehmen wird es in Zukunft mehr Geld für Kinofilme geben.

Laut einem Bloomberg-Bericht hat Amazon vor, über eine Milliarde US-Dollar pro Jahr in die Produktion von Filmen zu stecken, die nicht zuerst für das Heimkino vorgesehen sind. Geplant sind wohl zwischen 12 und 15 Filme pro Jahr. Eine genaue Strategie und Hinweise, in welche Richtung es offiziell gehen soll, gibt es noch nicht (Quelle: Bloomberg).

Doch Hinweise, wie sich Amazon seine Zukunft als Filmstudio vorstellt, haben wir bereits: Schließlich hat der Versandriese erst in diesem Jahr das traditionsreiche Studio MGM geschluckt. Hier liegen unter anderem die Rechte für Klassiker der Filmgeschichte oder beispielsweise die erfolgreichen James-Bond-Filme. Es ist wahrscheinlich, dass Amazon auf diesem Schatz an Inhalten aufbauen wird, statt ihn einfach nur für einen größeren Streaming-Katalog zu schlachten.

Amazon investiert 1 Milliarde US-Dollar: Genug für das Vorhaben?

Im Vergleich zu Hollywood-Studios, die gut und gerne auch mal über 400 Millionen US-Dollar für Produktionen ausgeben, ist die von Amazon veranschlagte Summe von 1 Milliarde US-Dollar vergleichsweise niedrig. Verrechnet man den Betrag auf 12-15 Filme, stünden pro Produktion lediglich 66 bis 83 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Im Vergleich: Im Jahr 2021 gab Amazon rund 13 Milliarden US-Dollar für neue Film- und Musikinhalte für seine Streaming-Dienste aus. Es bleibt spannend zu sehen, was Amazon genau vorhat.