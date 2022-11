Bald ist Weihnachten und da gibt es Geschenke. Apple ist dieses Jahr schon etwas früher dran. Aktuell spendiert der iPhone-Hersteller nämlich 3 Monate Apple Music im Gesamtwert von knapp 33 Euro – auch für frühere Tester des Angebotes. Wie verraten euch, wie dies funktioniert.

Apple Facts

Auf der Suche nach kostenloser Musik? Zumindest für die nächsten 3 Monate müsst ihr nichts für Apple Music zahlen, solltet ihr den Musik-Streaming-Dienst nicht aktuell schon verwenden. Aktuell verschenkt Apple nämlich ein Probe-Abo über 3 Monate. Bei einem regulären Monatspreis von 10,99 Euro macht dies am Ende knapp 30 Euro Ersparnis.

Apple Music für 3 Monate geschenkt: iPhone-Nutzer brauchen hierfür Shazam

Der Clou: Auch Rückkehrer dürfen das Angebot wahrnehmen und davon profitieren (Quelle: iPhone-ticker.de). Meint, solltet ihr bereits zuvor derartige Angebote von Apple wahrgenommen haben, dürft ihr Apple Music erneut testen. Dies geht so auch bei uns im Selbsttest. Nur wie genau funktioniert dies?

Shazam Apple

Startpunkt für das Angebot ist die bekannte Shazam-App. Wer es nicht weiß: Der Musikerkennungsdienst wurde vor geraumer Zeit von Apple übernommen und auch schon ins iPhone-System integriert. Mehr Möglichkeiten bietet aber dennoch die separate App.

So schnell spart ihr knapp 33 Euro. (Bildquelle: GIGA, Screenshot)

Nach dem öffnen der Shazam-App lockt ein Banner. In unserem Fall verspricht dieses sogar bis zu 4 Monate kostenloses Apple Music. Doch folgen wird dem Banner werden am Ende tatsächlich für uns 3 Monate daraus – auch gut. Die 4 Monate gibts wohl nur für Ersttester des Angebotes, wenn wir mal vermuten dürfen. Auf der folgenden Sonderseite tippt ihr jetzt einfach noch auf „Kostenlos testen“, bestätigt das Probeabo beispielsweise per Face ID und schon kann es losgehen.

Mit diesem sehr extravaganten Werbespot wurde Apple Music vor sieben Jahren eingeführt:

Apple Music – Spot zur Vorstellung

Vorzeitige Kündigung möglich

Wichtig zu wissen: Wer nicht vor Ablauf der 3 Monate kündigt, der zahlt ab dem 4. Monat 10,99 Euro fortlaufend bei monatlicher Kündigungsfrist. Allerdings lässt sich das Probeabo auch vorher bequem kündigen und läuft dennoch die ganzen 3 Monate. Früher war dies noch anders. Gekündigt wird einfach über Einstellungen > Euer Name (ganz oben) > Abonnements. Dort wählt ihr das Abo für Apple Music aus und könnt unten auf der Seite einfach kündigen.