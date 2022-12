Keinen Monat nach Kinostart bringt Disney jetzt einen Film schon auf die eigene Streaming-Plattform Disney+. Dies hat einen guten Grund, denn im Kino versagte der Animationsfilm „Strange World“ grandios. Dabei ist der vielleicht aber nicht mal so schlecht, quasi ein echter Geheimtipp.

Normalerweise veröffentlicht das Mickey-Maus-Studio seine Kinofilme frühestens nach 45 Tagen auf Disney+, doch mit so einem frühen Start hätte eigentlich niemand direkt gerechnet. Der Animationsfilm „Strange World“ startete bei uns nämlich erst am 24. November in den Lichtspielhäusern, wird aber seit dem dem 23. Dezember auf Disney+ „verramscht“. Wenn man so will eine kleine Festtagsüberraschung, über die sich die Abonnenten freuen dürfen.

Kinofilm erlebt Streaming-Frühstart: „Strange World“ bei Disney+

Der Grund dafür ist für Disney aber durchaus weniger erfreulich, denn „Strange World“ ist ein Mega-Flop. So erwirtschaftete der Film die schlechtesten Einnahmen an den Kinokassen am Eröffnungswochenende seit über 10 Jahren für einen Animationsfilm aus dem Hause Disney. Aktuell sind es in Gänze nur etwas mehr als 53 Millionen US-Dollar. Bei einem geschätzten Budget von 135 bis 180 Millionen US-Dollar ein einziges katastrophales Verlustgeschäft. Kurzum: Im Kino ist der Film chancenlos und wird nicht mehr abheben.

Wohl auch daher entschließt sich das Filmstudio nun zu diesem außergewöhnlichen Schritt. Wenn „Strange World“ schon an der Kinokasse nichts mehr reißen kann, so ist der Film ja vielleicht wenigstens noch gut für etwas Feiertags-PR im Bezug auf Disney+. Wenn dadurch auch nur ein einziger zusätzlicher Abonnent gewonnen werden kann, wird man sich bei Disney über den herben Verlust etwas weniger ärgern.

So schlecht ist der Film aber gar nicht, oder?

Doch ist „Strange World“ wirklich so schlecht? Die Bewertungen zeigen ein geteiltes Bild. Der Film, bei dem eine Familie auf eine abenteuerliche Reise ins Innere der Erde vordringt, polarisiert so ziemlich. Auf der IMDb reicht es daher nur für 4,8 von 10 Punkten. Eigentlich also keinen Blick wert. Doch bei Rotten Tomatoes schaut es schon versöhnlicher aus. Die Profi-Kritiker sind mit 73 Prozent eigentlich ganz zufrieden, die Zuschauer mit 67 Prozent etwas weniger, aber sind am Ende immer noch positiv im Gesamtergebnis gestimmt.

Ergo: Am besten ihr macht euch selbst ein Bild. Gelegenheit dazu gibt es ab sofort auf Disney+. Ins Kino dafür müsst ihr jetzt jedenfalls nicht mehr gehen (auf Disney+ ansehen).