Die erfolgreiche Videospielreihe God of War um Kratos – und inzwischen seinen Sohn Atreus – wird bei Prime Video zur Serie. Amazon hat offiziell grünes Licht für die Serie zum Videospiel-Erfolg gegeben. Die Pläne kommen gut an, doch es gibt auch einen Wermutstropfen für Fans der ersten Stunde.

God-of-War-Serie bestätigt: Prime Video macht Riesendeal perfekt

Amazon Prime Video bringt die Geschichte des Kriegsgottes Kratos aus der Videospielreihe God of War als Serienadaption. Das hat der Streaming-Dienst jetzt offiziell gemacht:

Neben Amazon sollen Sony Pictures, PlayStation Productions und die Spieleentwickler der SantaMonica Studios mit an Bord sein (Quelle: The Hollywood Reporter). Bereits seit im Frühjahr die Pläne bekannt wurden, wird an der Serie gearbeitet. Als Showrunner soll Rafe Judkins auftreten, der außerdem für die Uncharted-Verfilmung geschrieben hat. Mark Fergus und Hawk Ostby – beide Oscar-nominiert und arbeiteten unter anderem gemeinsam am ersten Teil von Iron Man – sind als ausführende Produzenten und für das Drehbuch verantwortlich.

Das Casting ist noch nicht bekannt. Fans haben sich aber schon längst dessen angenommen und bringen unter anderem John Travolta als Kratos ins Spiel:

Spätestens seit der Grease-Star für den neusten Teil der Spielreihe die Werbetrommel gerührt hat, ist diese Wunschbesetzung auch kein Geheimtipp mehr. Dass der inzwischen 68-jährige Schauspieler der extrem physischen Rolle allerdings noch gerecht werden könnte, ist wohl eher unwahrscheinlich.

Dafür ist schon klar, dass sich die Serie am God-of-War-Titel von 2018 orientieren wird. Man wolle die Vater-Sohn-Geschichte zeigen und deren gemeinsame Reise durch den eisigen, mythischen Norden – und die Kämpfe gegen Monster aller Art sowie den ein oder anderen Gott, heißt es von Amazon.

Amazon-Serie startet erst spät in der God-of-War-Lore

Einen Wermutstropfen offenbaren die Pläne damit für Fans der ersten Stunde: Mit dem Setting im Norden und dem Fokus auf die Geschichte von Kratos und Atreus fallen alle Vorgänger, die God of War groß gemacht haben, unter den Tisch.

Der neue Teil God of War Ragnarök spielt nach den Ereignissen der Serie:

God of War Ragnarök: Launch Trailer für PS5 & PS4

Aber aufgeschoben ist ja nicht zwangsläufig aufgehoben. Die God-of-War-Reihe bietet mit ihren Vorgängern zum 2018er Reboot jede Menge Stoff für Prequels oder Spinoffs. Das ist aktuell aber reine Spekulation und wird in erster Linie am Erfolg der kommenden Serie liegen. Einen Starttermin hat die noch nicht. Wahrscheinlich ist, dass Kratos und Atreus frühestens 2025 zu Prime Video kommen.