Es ist üblich, dass Plattformen den einen oder anderen Exklusivtitel haben. Auch Microsoft hat mit Starfield und The Elder Scrolls VI zwei Spiele, die zumindest vorerst ausschließlich für Xbox und PC angedacht sind. Jetzt gibt es allerdings einen Hinweis auf einen dritten Titel.

Microsoft: Für 2023 sind schon drei Exklusivtitel eingeplant

Im ganzen Prozess rund um die Übernahme von Activision und Blizzard durch Microsoft kommen immer mehr Details und Pläne der Unternehmen ans Tageslicht. So wurde jetzt zum Beispiel in einem Dokument entdeckt, dass Microsoft für 2023 insgesamt drei Exklusivtitel von Bethesda eingeplant hat.

„Xbox geht davon aus, dass die drei kommenden Titel …. …. …. - die alle darauf ausgelegt sind, hauptsächlich allein oder in kleinen Gruppen gespielt zu werden - exklusiv für Xbox und PC erscheinen werden“, so in dem Dokument, das im Rahmen der Klage der Federal Trade Commission (FTC) aufgetaucht ist (Quelle: FTC).

Kürzlich erst kündigte Microsoft an, dass das Unternehmen für das kommende Jahr noch einige Asse im Ärmel hat. Bekannt waren bisher die Spiele Starfield und The Elder Scrolls VI fest, doch nun ist von drei Spielen die Rede. Gamer spekulieren jetzt, was das Dritte sein könnte, und hier gibt es mehrere Möglichkeiten.

Es ist bekannt, dass Bethesda an einem Indiana-Jones-Spiel arbeitet und auch Fallout 5 wird entwickelt. Des Weiteren gibt es noch Redfall, das wie Starfield auch auf 2023 verschoben wurde. Bis es Genaueres gibt, müssen wir uns aber wohl bis zum nächsten Jahr gedulden.

Im letzten Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von Starfield machen:

Starfield: Erster Gameplay-Trailer

Übernahme von Activision Blizzard: Wie steht es um den Deal?

Die geplante Übernahme zieht sich vermutlich viel länger hin, als Microsoft das Ganze ursprünglich geplant hat. Zwar hat das Unternehmen ein paar Befürworter und Unterstützer, doch neben Sony sind auch einige Behörden gegen den Deal. Sogar ein paar Gamer haben sich mittlerweile zusammengeschlossen und Klage eingereicht. Was in den letzten Monaten passiert und wie der aktuelle Stand ist, erfahrt ihr in unserer praktischen Übersicht.