Wenn ihr auf der Suche nach einem wirklich ungewöhnlichen Spiel seid, dann solltet ihr über den Kauf von Pony Island nachdenken. Wir stellen euch den Steam-Hit vor und verraten euch, warum ihr die 79 Cent bedenkenlos investieren könnt.

Steam-Geheimtipp und No-Brainer

Keine Lust mehr auf krasse Jump-Scares oder absurde Gewalt-Orgien? Dann solltet ihr Pony Island ausprobieren! Der Indie-Hit ist zwar bereits seit 2016 auf Steam erhältlich, aber immer wieder eine Empfehlung wert – besonders jetzt, wo ihr die Horror-Perle für schmale 79 Cent abstauben könnt.

Aber auch der reguläre Preis von 3,99 Euro ist eine Überlegung wert. Fragt einfach die über 10.000 zufriedenen Steam-Spieler, die Pony Island mit durchschnittlich 95 Prozent positiven Bewertungen regelrecht in den Gamer-Himmel loben.

Aber worum geht es eigentlich in dem Indie-Hit, der sich selbst als „Rätsel-Spiel in Verkleidung“ beschreibt. An sich geht es nur darum das Arcade Game Pony Island zu spielen. Leichter gesagt als getan, denn schon der Startbildschirm ist die erste Hürde.

Den Pony Island ist eines dieser Games, das mit den Erwartungen der User spielt. Schwer zu beschreiben, aber wer Spiele wie The Stanley Parable oder Doki Doki Literature Club kennt, der wird eine ungefähre Vorstellung davon haben wie Pony Island funktioniert.

Das etwas andere Horrorspiel

Hier müsst ihr um die Ecke denken, Dinge ausprobieren und einige Nerven beweisen, denn wie gesagt: Pony Island ist ein Horrorspiel. Anstatt auf Jump-Scares setzt das Pixel-Spiel aber auf zermürbende Sounds, grelle Grafiken und eine unangenehme Atmosphäre.

Das ist auch der Grund dafür, warum einige User sich in den Rezensionen über Kopfschmerzen beklagen. Wenn ihr damit aber keine Probleme habt, dann erwartet euch mit Pony Island eine der ungewöhnlichsten Spieleerfahrungen, die ihr auf Steam machen könnt.

Das Spiel stammt übrigens vom selben Entwickler wie der Karten-Hit Inscryption, der ebenfalls den einen oder anderen Twist parat hält. Fans der bereits genannten Spiele können also bedenkenlos zugreifen. Das Angebot gilt noch bis zum 5. Januar 2023.