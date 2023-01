Die Ankündigung der 12-GB-Version der RTX 4080 würde Nvidia wahrscheinlich gerne aus dem Gedächtnis aller Hardware-Fans löschen wollen. Nun startet der Grafikkarten-Hersteller jedoch noch einen Anlauf und verkauft die abgespeckte RTX 4080 unter neuem Namen zu einem niedrigeren Preis.

Nvidia Facts

GeForce RTX 4070 Ti: Nvidia stellt neue Grafikkarte vor

899 US-Dollar wollte Nvidia für die 12-GB-Variante der RTX 4080 haben. Doch die Vorstellung der kleineren 4080-Version endete in einem Debakel. Kurz nach der Ankündigung machte Nvidia einen spektakulären Rückzieher und entschloss sich dazu, den „Unlaunch-Button“ zu drücken und die Karte auf Eis zu legen.

Doch nun ist sie wieder zurück – nur unter einem anderen Namen und mit einem geringeren UVP. Im CES-Livestream stellte Nvidia kurz und knapp die neue Nvidia GeForce RTX 4070 Ti vor, deren Leistungsdaten der damals angesprochenen RTX 4080 gleichen. Der neue UVP liegt bei 899 Euro – das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung hervor. Der Verkauf der Karte startet bereits am 5. Januar 2023.

Die offizielle Ankündigung der Nvidia RTX 4070 Ti könnt ihr euch hier im Video ansehen:

RTX 4070 Ti: Keine Founders Edition von Nvidia

Aus der Ankündigung geht ebenfalls hervor, dass Nvidia keine Founders Edition der Karte anbieten wird. Interessenten müssen also direkt nach Karten von Drittanbietern Ausschau halten. Ob sich diese jedoch an dem aufgerufenen UVP von Nvidia orientieren – oder die Karten zum Startschuss deutlich teurer anbieten – bleibt abzuwarten.

Mit einem Preisschild von 899 Euro liegt Nvidia zwar unter den Preisen von AMDs RX 7900 XT und 7900 XTX, es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Nvidia-Karte im direkten Leistungsvergleich mit den Konkurrenzmodellen schlägt. Wir gehen aktuell davon aus, dass Nvidia zwar in Sachen Raytracing die Nase vorn haben, jedoch abseits davon den Kürzeren ziehen wird.

Nvidia selbst gibt an, dass sich die Karte vor allem an Spieler mit WQHD-Monitoren mit hoher Bildwiederholfrequenz richtet und sogar schneller als die RTX 3090 Ti ist. In welchen Fällen das zutrifft, bleibt abzuwarten.