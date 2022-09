Erst kürzlich hat Nvidia ihre neuen GeForce-Grafikkarten der RTX-4000er Serie vorgestellt. Die unter dem Codenamen Ada Lovelace bekannten Modelle versprechen allerhand neue Funktionen sowie ein deutliches Leistungsplus gegenüber der Vorgängergeneration. Was genau bedeutet das also für Gamer und lohnt sich ein Umstieg überhaupt? Das und mehr erfahrt in unserer persönlichen Einschätzung zum Thema.

Mit jeder neuen Generation an Grafikkarten wird nicht nur entsprechende Hardware wie aktuell die GeForce RTX 4090 oder 4080 vorgestellt, sondern gehen damit gleichermaßen neue Software-Optimierungen einher. Die sollen unter anderem dafür sorgen, dass eure Spiele noch schöner aussehen oder auf eurem bisherigen Gaming-PC umso performanter laufen. Allmählich zeichnet sich bei Nvidia allerdings ein gewisser Trend ab, der bei vielen Spielerinnen und Spielern eher für Frust als für Euphorie sorgen dürfte.

GeForce RTX 4090 & 4080: Preise und technische Daten

Insgesamt wurden drei neue Modelle vorgestellt: die GeForce RTX 4090 sowie zwei Varianten der GeForce RTX 4080 mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten. Offiziell sollen die Karten ab dem 12. Oktober 2022 erhältlich sein. Aufgrund von Lieferengpässen in der Vergangenheit kam es aber immer wieder zu Knappheiten. Es bleibt also abzuwarten, ob der Termin wirklich eingehalten wird und zur eigentlichen Veröffentlichung dann auch genügend GPUs für interessierte Gamer zur Verfügung stehen. Der aktuelle Rückgang von Krypto-Mining sollte hier jedenfalls seinen Teil dazu beitragen.

GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 (16 GB) GeForce RTX 4080 (12 GB) Nvidia CUDA-Recheneinheiten 16.384 9.782 7.680 Boost-Taktung (GHz) 2,52 2,51 2,61 Speichergröße (GB) 24 16 12 Leistungsaufnahme (Watt) 450 320 285 Preis (UVP) 1.949 Euro 1.469 Euro 1.099 Euro

Das Bemerkenswerteste an den neuen Modellen ist vermutlich der Preis. Bleibt also zu hoffen, dass Nvidia ihr Portfolio bald noch um ihre günstigeren Einsteigermodelle ergänzt – sprich RTX 4070, 4060 und 4050. Gerade in Anbetracht der aktuellen Situation sind wohl nur die Wenigsten dazu bereit, Preise jenseits der 1.000 Euro für eine Grafikkarte hinzublättern. Der Kauf eines Vorgängermodells ist aktuell vermutlich die bessere Wahl, zumal die Preise in der letzten Zeit immer weiter gefallen sind. Durch die erhöhte Leistungsaufnahme der neuen Karten wird der Stromverbrauch des Gaming-PCs ebenfalls immer mehr zum Faktor.

Für den Preis einer RTX 4090 bekommt ihr bereits einen kompletten Spielerechner:

Noch besseres Raytracing: Sinnvoll oder nicht?

Grafikkarten werden von Generation zu Generation immer leistungsfähiger, auch wenn die Sprünge heutzutage merklich kleiner ausfallen als noch vor etlichen Jahren. Der eigentliche Fokus liegt seit der Einführung von RTX-Karten aber ganz klar auf der Performance hinsichtlich ihrem namensgebenden Feature – gemeint ist Raytracing. So wirbt Nvidia damit, dass ihr hier bis zu viermal mehr Leistung erwarten könnt.

Die neue RTX 4090 liefert laut Nvidia im Vergleich zur RTX 3090 Ti bei aktiviertem Raytracing nochmal deutlich mehr FPS. (Bildquelle: Nvidia)

Gleichzeitig wird aber auch die Technologie selbst weiterentwickelt, was oftmals bedeutet, dass sie immer mehr Rechenleistung benötigt. Das zeigt sich beispielsweise am neuen „Overdrive-Modus“ für Raytracing, der euch künftig in Cyberpunk 2077 zur Verfügung stehen wird. So läuft das Spiel selbst mit einer RTX 4090 im Schnitt mit lediglich 20 FPS. Hier kommt wiederum DLSS zum Tragen, wodurch sich die Bildrate schließlich im Bereich zwischen 90 und 100 FPS bewegt.

Cyberpunk 2077 in 4K-Auflösung mit maximalen Einstellungen und aktiviertem Raytracing im neuen „Overdrive-Modus“ zwingt selbst das aktuelle Flaggschiff in Form der RTX 4090 in die Knie. (Bildquelle: Nvidia)

Das wohl wichtigste Argument in dieser Debatte sind aber nach wie vor die Spiele. Während kurz nach der Veröffentlichung der ersten RTX-Karten im Jahr 2018 nur wenige ausgewählte Titel Raytracing unterstützten, gibt es mittlerweile eine riesige Bandbreite an Spielen, die allesamt über das Feature verfügen. Dennoch ist Raytracing nach wie vor rein optionaler Natur und die meisten Games sehen auch ohne die realistischen Spiegelungen oder Lichteffekte hervorragend aus. Mehr FPS erhaltet ihr obendrein auch. Das sollte vor dem Kauf einer neuen Grafikkarte also entsprechend berücksichtigt werden. Jedenfalls dann, wenn ihr euch bewusst gegen eines der aktuellen Topmodelle entscheidet.

Seht euch im folgenden Video an, wie selbst ältere Spiele dank Raytracing richtig gut aussehen können:

Portal mit RTX: Ein Klassiker erstrahlt in neuem Glanz

DLLS 3: Die (neue) Technologie im Detail

Kurz vorher war bereits die Rede von DLSS – ein Upscaling-Verfahren, das durch den Einsatz spezieller Algorithmen am Ende für mehr FPS sorgt. Auch hier hat man mit der Ada-Lovelace-Architektur nachgelegt. Der neue Standard nennt sich nun DLSS 3 und vereint gleich mehrere Technologien:

Frame Generation: Hierbei handelt es sich um ein gänzlich neues Feature, das mittels KI und den auf der GPU befindlichen „Optical Flow Accelerators“ (OFA) sogenannte Zwischen-Frames generiert und so mehr FPS verspricht.

und so mehr FPS verspricht. Super Resolution: Die Upscaling-Technologie ist den Meisten vermutlich als DLSS 2.0 bekannt und somit nicht wirklich neu. Sie funktioniert in Kombination mit der Frame Generation und sorgt so für ein noch größeres Leistungsplus als bisher.

als bisher. Nvidia Reflex: Hierbei werden die jeweiligen Berechnungen der CPU und GPU synchronisiert, um so die Systemlatenz zu reduzieren. Außerdem kompensiert Nvidia Reflex gleichzeitig die leichte Erhöhung der Latenzzeit durch die Frame Generation.

Während sowohl DLSS 2.0 als auch Nvidia Reflex weiterhin mit älteren Grafikkarten funktionieren, bleibt die neu angekündigte Frame Generation der RTX-4000-Serie vorbehalten. Die dafür notwendige Hardware findet sich zwar ebenfalls bei den vorangegangenen Ampere-Grafikkarten, laut Nvidia wurden diese bei Ada Lovelace aber nochmal erheblich verbessert. Da die entsprechenden Berechnungen verhältnismäßig viel Leistung benötigen, wird das vermutlich auch erstmal so bleiben.