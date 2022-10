Als Lenovo Motorola vor vielen Jahren übernommen hat, sah der Plan eigentlich vor, dass Motorola als Marke beendet und Lenovo gestärkt werden sollte. Das ist nicht passiert, scheint aber laut neuesten Informationen noch nicht ganz vom Tisch zu sein. Lenovo soll nun nämlich mit einem Smartphone-Kracher und einem besonderen Namen zurückkommen.

Lenovo ThinkPhone an ThinkPad angelehnt

Lenovo hat vor vielen Jahren schon einmal Android-Smartphones gebaut, konnte sich aber weder international noch in China damit durchsetzen. In letzter Zeit kommt das Unternehmen aber immer stärker zurück in den Smartphone-Markt, denn Motorola wurde als Marke doch nicht begraben und da erscheinen aktuell viele spannende Handys. Doch ganz aufgeben will Lenovo wohl nicht. Mit dem Lenovo ThinkPhone soll ein Smartphone erscheinen, welches sich an den legendären ThinkPad-Notebooks orientiert. Ein erstes Bild, dessen Qualität sehr schlecht ist, soll es zeigen:

So soll das Lenovo ThinkPhone aussehen. (Bildquelle: 91mobiles

Optisch lassen sich schon einige Gemeinsamkeiten zwischen dem angeblichen Lenovo ThinkPhone und den ThinkPads erkennen. Es gibt den klassischen Schriftzug auf der Rückseite. Vielleicht könnte sogar das i von Think leuchten, wenn es Benachrichtigungen gibt. Auch das Material der Rückseite ähnelt den Laptops. Die Form ist aber nicht so kantig, wie man es erwarten würde. Das Handy ist doch deutlich abgerundet am Rahmen und den Ecken, um als normales Smartphone anständig in der Hand gehalten werden zu können.

Lenovo baut auch Android-Tablets:

Lenovo ThinkPhone mit High-End-Handware

Das Lenovo ThinkPhone soll auf einem Motorola-High-End-Handy mit dem Codenamen Bronco basieren. Dieses soll mit einem Snapdragon 8 Gen 2 oder 8+ Gen 1 erscheinen, ein Display mit Full HD+, bis zu 12 GB RAM und hochauflösende Kameras besitzen, die gute Fotos machen sollen. Ob Lenovo wirklich eine Kopie des Motorola-Handys umsetzt, welches sich nur optisch unterscheidet, bleibt offen. Als Lenovo-Handy wäre auch der Geschäftsbereich ein interessantes Feld, welches das chinesische Unternehmen damit abdecken könnte, um das Ökosystem zu stärken. Erwartet wird das Handy 2023.

