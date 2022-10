In Kürze erhalten Samsung-Handys das Update auf Android 13 und One UI 5. Teil der neuen Software sind auch überarbeitete Widgets, die sich bequemer bedienen lassen und einen größeren Funktionsumfang bieten. Besonders das neue Akku-Widget sticht heraus, das einen besseren Überblick über verbundene Geräte bietet. Vorbild ist Apple.

Samsung Electronics Facts

Jeden Moment kann es soweit sein: Noch im Oktober, so erklärte Samsung kürzlich, sollen die ersten Samsung-Smartphones das Update auf Android 13 erhalten. Drei Monate hat sich der südkoreanische Konzern Zeit genommen, um mit One UI 5 die Software auf die eigenen Galaxy-Handys anzupassen. Google hatte Android 13 im Juli fertiggestellt. Das Warten hat sich aber gelohnt, denn vor allem bei den Widgets gibt es einige spannende Neuerungen.

Android 13 und One UI 5 bringen neues Akku-Widget auf Samsung-Handys

Der interessanteste Neuzugang ist das überarbeitete Akku-Widget, das mit One UI 5 wohl einziehen wird. In den Beta-Versionen ist das zwar noch nicht verfügbar, doch Samsung hat das Widget im Rahmen einer Vorschau bereits gezeigt (via: SamMobile).

Das neue Akku-Widget zeigt den Akkustand aller verbundenen Geräte übersichtlich an. Dazu gehören nicht nur Kopfhörer (Galaxy Buds) oder Smartwatches (Galaxy Watch), selbst der Ladefüllstand eines S Pen wird angezeigt, wenn der Stift verbunden ist – clever. Vor allem für Nutzer, die komplett im Samsung-Ökosystem eingebunden sind, dürfte das neue Akku-Widget praktisch sein.

Das neue Akku-Widget in Android 13 für Samsung-Handys gibt es in 2 Größen (Bildquelle: Samsung)

In zwei Größen wird das Akku-Widget verfügbar sein: 4x1 sowie 4x2. In der kleinen Variante zeigt das Widget nur den Akku-Stand, in der größeren hingegen zusätzlich die Gerätebezeichnung.

Für iPhone-Besitzer ist das ein alter Hut. Auf Apples iOS gibt so eine Art von Akku-Widget bereits seit Jahren.

Diese Neuerungen gibt es außerdem in Android 13:

Das ist neu in Android 13: Die Features im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S22 erhält als erstes Android 13

Einen genauen Termin, wann Samsung mit dem Update auf Android 13 startet, hat der Branchenführer noch nicht verraten. Bekannt ist aber schon die Reihenfolge der Geräte: Zuerst wird die aktuelle Flaggschiff-Generation der Südkoreaner das Update erhalten, sprich: Galaxy S22, Galaxy S22 Plus und Galaxy S22 Ultra. Im Nachgang kommen ältere Geräte und Mittelklasse- sowie Einsteiger-Smartphones zum Zuge.