Wie bei jedem neuen Handy einer Serie fragen sich die potentiellen Kunden, welche Neuerungen es gibt und ob sie sich lohnen. Das ist auch bei Googles Pixel-Smartphones der Fall, weshalb wir für euch die verschiedenen Versionen von Pixel 7 mit denen des Pixel 6 vergleichen.

Ob ein Upgrade vom Pixel 6 auf ein Pixel-7-Modell sich lohnt, müsst ihr letztendlich natürlich selbst entscheiden. Es gibt bei solchen neuen Baureihen immer einige Veränderungen, die der normale Nutzer in Wirklichkeit gar nicht unterscheiden kann. Ist eine Displayfrequenz von 120 Hz wirklich so viel besser als 90 Hz? Welchen Vorteil bietet eine 48-MP-Kamera mit Teleobjektiv? Vergleicht also selbst.

Pixel 6 und Pixel 7 im Vergleich

In der Regel unterscheiden sich neue Smartphone-Modelle von ihren Vorgängern durch bessere Displays, schnellere Prozessoren und bessere Kameras sowie durch ein paar kosmetische Änderungen. Und im Grunde ist es bei dem Unterschieden zwischen Pixel 6 und Pixel 7 genauso.

Pixel 6 Pixel 7 Größe Diagonale 6,1 Zoll, Höhe 15,22 cm, Breite 7,18 cm Diagonale 6,3 Zoll, Höhe 15,56 cm, Breite 7,4 cm Display FHD+ (2.400 × 1.080) mit OLED, 411 ppi FHD+ (2.400 × 1.080) mit OLED, 416 ppi, ca. 25 % höhere Maximalhelligkeit ggü. Pixel 6 Bildwiederhol­frequenz des Displays Bis zu 90 Hz Bis zu 90 Hz Farbtiefe 24 Bit / 16 Millionen Farben 24 Bit / 16 Millionen Farben Display-Glas Corning Gorilla Glass Victus-Deckglas Kratzbeständiges Corning Gorilla Glass Victus-Deckglas Akku 4.614 mAh 4.355 mAh Akkulaufzeit Über 24 Stunden, bis zu 48 Stunden im Extrem-Energiesparmodus Über 24 Stunden, bis zu 72 Stunden im Extrem-Energiesparmodus Schnell­laden Ja, max. 30 W Ja, max. 30 W Kabellos laden Qi-Standard Qi-Standard Akku teilen Ja Ja IP-Zertifikat IP68, Schutz gegen Untertauchen, staubdicht IP68, Schutz gegen Untertauchen, staubdicht Speicher UFS 3.1-Speicher mit 128 GB oder 256 GB UFS 3.1-Speicher mit 128 GB oder 256 GB Arbeits­speicher 8 GB LPDDR5-RAM 8 GB LPDDR5-RAM Entsperrung Fingerabdruck Fingerabdruck, Gesichtserkennung SoC Google Tensor Google Tensor G2 Audio Stereolautsprecher Stereolautsprecher Mikrofone 3 3 Betriebssystem Android 13 Android 13 Netzwerk 5G 5G

Hinsichtlich der Kameras unterscheiden sich das Pixel 6 und das Pixel 7 nicht stark. Die beiden Rückkameras (50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer sowie eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera) sind fast identisch. Beide Modelle verfügen über optische Stabilisierung auf der Haupt- und elektronische Bildstabilisierung auf den anderen Kameras.

Die Frontkameras sind allerdings verschieden. Während das Pixel 6 noch mit einer 8-MP-Kamera auskommen muss, hat das Pixel 7 eine 10,8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, mit der man besser Gruppen-Selfies aufnehmen kann.

Die „kosmetische Änderung“ – vom Größenunterschied mal abgesehen – betrifft die Anordnung der Tasten: Diese sind etwas nach unten gerutscht und nun besser erreichbar. Außerdem ist beim Pixel 7 auch die Rückseite aus Gorilla Glass Victus. Der „Visor“, also die herausstehende Kamerapartie, war bei den Pixel-6-Geräten noch aus Glas, ist beim Pixel 7 jetzt aber aus mattem, beim Pixel 7 Pro aus glänzendem Aluminium.

Die Unterschiede der Pro-Modelle von Pixel 6 & 7

Die Pro-Modelle vom Pixel 7 und Pixel 6 unterscheiden sich technisch und preislich deutlich von den Standardversionen. Allerdings zeigt ein Vergleich vom Google Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro keine riesigen Unterschiede. Im Grunde kann man fast die obige Tabelle übernehmen und stellt dann fest, dass die Größe, Display-Auflösung und -Frequenz gleich sind.

Das Gorilla Glass ist eine Generation neuer, der Akku nahezu identisch.

Beim Pixel 7 Pro ist auch die Rückseite aus Gorilla Glass und beide Modelle haben 12 GB RAM.

Die Chips sind mit denen der Basismodelle identisch: Ein Google Tensor beim Pixel 6 Pro und ein Google Tensor G2 beim Pixel 7 Pro.

Das Pixel 7 und das Pixel 7 Pro haben im Unterschied zu den Pixel-6-Modellen die Fähigkeit zur Entsperrung durch Gesichtserkennung. In unseren Tests hat sich herausgestellt, dass die bei ausreichend Licht schneller als der Fingerabdrucksensor funktioniert.

Bei der Kamera kann das Pixel 7 Pro gegenüber dem Pixel 7 und den Pixel 6 Pro auftrumpfen. Die 48-MP-Kamera arbeitet mit einer kleineren Pixelgröße (0,7 statt 0,8 µm), hat einen echten 5-fachen optischen Zoom sowie einen bis zu 30-fachen „Super-Resolution-Zoom“.

Durch die Weiterentwicklung der Kameras bekommt das Pixel 7 Pro nun auch eine bessere Makrofunktion.

