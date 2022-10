Googles Pixel Watch ist der neue Stern am Smartwatch-Himmel – zumindest bei Besitzern eines Android-Smartphones. Wer hingegen ein iPhone verwendet, schaut in die Röhre. Kompatibel mit dem Apple-Handy ist die Pixel Watch nicht. Das könnte sich in Zukunft aber ändern.

Wer ein iPhone besitzt, kommt an der Apple Watch kaum vorbei. Zwar gibt es viele Smartwatches, die auch mit einem iPhone kompatibel sind, doch Apples geschlossener Ansatz macht die Nutzung mühevoll. Viele Funktionen lässt der US-Konzern gar nicht erst zu. Das dürfte auch der Grund sein, warum die Pixel Watch aktuell nicht mit dem iPhone kompatibel ist. Google-Manager Rick Osterloh hat die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass sich das künftig ändert.

Pixel Watch könnte in Zukunft mit dem iPhone kompatibel sein

Gegenüber Joanna Stern vom Wall Street Journal sagte Osterloh, dass sich die Pixel Watch „eines Tages hoffentlich“ mit dem iPhone verstehen werde. Mehr lies sich der Manager, der bei Google die Hardware-Abteilung leitet, allerdings nicht entlocken.

Mit einer iPhone-Kompatibilität würde Google Apple gleich zweifach eins auswischen. Der Suchmaschinenanbieter könnte sich einmal mehr als freie und offene Alternative zum Kult-Hersteller darstellen, der alle Nutzer mit breit ausgestreckten Armen empfängt.

Andererseits dürfte es wohl nicht wenige iPhone-Besitzer geben, die gerne die Pixel Watch ausprobieren würden – schließlich bietet die Google-Smartwatch mit ihrem runden Gehäuse einen eher klassischen Uhren-Look. Die Apple Watch wirkt dagegen wie ein nerdiger Armband-Computer.

Die Pixel Watch im Video:

Google Pixel Watch im Überblick

Pixel Watch und Apple Watch: Teures Zubehör

Eines haben Apple Watch und Pixel Watch aber gemeinsam: die happigen Zubehörpreise. Für das Milanaise-Armband will Google zum Beispiel 129 Euro haben und ist damit sogar ein Stück weit teurer als der große Konkurrent. Bei Apple schlägt ein vergleichbares Armband für die Apple Watch mit 99 Euro zu Buche.

Wer eines der neuen Pixel 7 Pro vorbestellt, bekommt die Pixel Watch gratis dazu. Regulär kostet die Smartwatch 379 Euro für die WLAN-Variante sowie 429 Euro für das Modell mit LTE.