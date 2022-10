Noch ist das Pixel 7 (Pro) nicht erhältlich, doch schon vor dem Start kennen wir die kostenlosen Beilagen. Wer sich für die Standardausführung entscheidet, erhält die Earbuds Pixel Buds Pro kostenlos dazu. Beim Pixel 7 Pro fällt das Geschenk sogar noch umfangreicher aus.

Google Facts

Google Pixel 7 (Pro): Das sind die Geschenke

Kurz vor der offiziellen Vorstellung der nächsten Pixel-Generation steht wohl fest, dass Kunden im Rahmen einer Bonus-Aktion ein interessantes Geschenk erhalten – wenn sie sich schnell entscheiden. Im Zeitraum vom 6. bis 17. Oktober 2022 soll es auch für deutsche Kunden einen weiteren Grund, sich für den Nachfolger des Pixel 6 (Pro) zu entscheiden.

Neuen Informationen zufolge verschenkt Google beim Pixel 7 die Earbuds Pixel Buds Pro, die im offiziellen Store derzeit für 219 Euro zu bekommen sind. Hier ist eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ebenso mit von der Partie wie ein Transparenzmodus zur Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. Laut Google hält der Akku der Pixel Buds Pro mitsamt Lade-Case bis zu 31 Stunden durch.

Käufer des Pixel 7 Pro bekommen wohl die brandneue Smartwatch Pixel Watch in der LTE-Variante mit in das Paket gelegt (Quelle: Roland Quandt bei Twitter). Die Uhr wird in Deutschland aller Voraussicht nach für 419 Euro verkauft, was das Geschenk zusammen mit dem Pixel 7 Pro noch attraktiver machen dürfte. Bei der Version ohne LTE-Modem ist von 379 Euro auszugehen.

Die genauen Details der Aktion sind noch nicht vollständig geklärt, was sich dann aber bei der Vorstellung der Handys ändern dürfte. Es ist von einer Registrierung bei Google auszugehen, um die Earbuds oder die Smartwatch zu erhalten.

Mehr zum Pixel 7 Pro im Video:

Pixel 7 Pro im Unboxing-Video

Neue Pixel-Geräte: Vorstellung am 6. Oktober

Am Donnerstag, den 6. Oktober 2022, wird Google um 16 Uhr (MESZ) mit der Präsentation der neuen Pixel-Geräte in New York beginnen. Neben den Pixel-7-Smartphones wird Googles erste Smartwatch, die Pixel Watch, im Mittelpunkt stehen.