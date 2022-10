Xiaomi hat heute mit dem 12T und 12T Pro zwei neue High-End-Smartphones zu bezahlbaren Preisen offiziell vorgestellt. Wir konnten uns vom Xiaomi 12T Pro im Hands-On-Video bereits einen ersten Eindruck verschaffen. Highlight ist dabei die 200-MP-Kamera, die aber ohne Leica-Unterstützung kommt. Erste Fotos sehen vielversprechend aus.

Xiaomi 12T Pro mit 200-MP-Kamera

Mit dem Xiaomi 12T Pro hat das chinesische Unternehmen sein neuestes Top-Handy mit 200-MP-Kamera offiziell vorgestellt. Es tritt als günstigere Alternative zum Xiaomi 12 Pro auf, denn es kostet mit 256 GB internem Speicher 799,90 Euro (bei Xiaomi anschauen). Wer vorbestellt, bekommt das ebenfalls heute vorgestellte Redmi Pad im Wert von 330 Euro kostenlos dazu. Die Aktion läuft bis zum 13. Oktober 2022.

Im Hands-On-Video oben könnt ihr euch bereits unseren ersten Eindruck vom Xiaomi 12T Pro anschauen. Rein technisch gesehen ist das Smartphone mit dem 120-Hz-AMOLED-Display, Snapdragon 8+ Gen 1, der 200-MP-Kamera und dem 5.000-mAh-Akku, der mit sagenhaften 120 Watt schnell aufgeladen werden kann, auf dem neuesten Stand. Nur im Detail müsst ihr kleine Abstriche machen. So fehlt beispielsweise die IP-Zertifizierung, es gibt kein Teleobjektiv und keine kabellose Ladefunktion. Wer das verschmerzen kann, bekommt ein solides Smartphone. Doch auch das Xiaomi 12T ist nicht zu unterschätzen.

Xiaomi 12T kostet nur 599,90 Euro

Das Xiaomi 12T besitzt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. (Bildquelle: Xiaomi)

Wenn ihr nicht unbedingt die 200-MP-Kamera des Xiaomi 12T Pro haben wollt, dann ist das Xiaomi 12T sogar ein kleiner Geheimtipp. Ihr spart 200 Euro und bekommt trotzdem eine solide Ausstattung. Darunter das gleiche AMOLED-Display mit 120 Hz, einen großen 5.000-mAh-Akku, der mit 120 Watt in nur wenigen Minuten schnell aufgeladen werden kann, und eine solide 108-MP-Kamera. Als Prozessor kommt hier der MediaTek Dimensity 8100 Ultra zum Einsatz, der ebenfalls eine hohe Leistung bietet. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt hier in jedem Fall, weil Xiaomi damit in der oberen Mittelklasse mitspielt.

Netzteile im Lieferumfang und weitere Services kostenlos

Sowohl beim Xiaomi 12T als auch Xiaomi 12T Pro befindet sich das 120-Watt-Netzteil im Lieferumfang. Ihr könnt also das volle Potenzial direkt ausschöpfen. Weiterhin erhaltet ihr eine einmalige Reparatur des Displays innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf kostenlos, wenn ihr das Smartphone bis zum 3. Oktober 2023 kauft. Seid ihr Neukunde von YouTube-Premium, dann gibt es bis zum 31. Januar 2023 zudem 3 Monate kostenlos dazu.