Bei einem Event in München hat Xiaomi eine ganze Reihe neuer Produkte vorgestellt. Neben dem Tablet Redmi Pad gibt es ein neues Smart Band Pro, einen 4K-Fernseher und diverse Haushaltsgeräte. Alle Produkte sind auch in Deutschland erhältlich.

Xiaomi: Produktfeuerwerk für den deutschen Markt

Beim ersten „Global Launch Event“ außerhalb Chinas hat Xiaomi viele neue Produkte vorgestellt. Als Highlight könnte das Tablet Redmi Pad durchgehen, das auf eine Diagonale von 10,61 Zoll kommt und dabei über eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz verfügt. Zwei Varianten werden angeboten, die 3 oder 4 GB Arbeitsspeicher und 64 oder 128 GB Festspeicher besitzen.

Der Akku des Redmi Tab bietet eine Kapazität von 8.000 mAh und wird mit 18 Watt aufgeladen. Ein 22,5-Watt-Ladegerät liegt mit im Paket. Die Preise für das Tablet liegen zwischen 299,90 und 329,90 Euro. Wer sich bis zum 7. Oktober 2022 für das Redmi Tab entscheidet, zahlt nur 279,90 Euro für die etwas schwächere Variante.

Günstiger als das Tablet ist das neue Xiaomi Smart Band 7 Pro mit rechteckigem 1,64-Zoll-AMOLED-Display und 110 Sportmodi. Xiaomi spricht von einer Akkulaufzeit von „bis zu 12 Tagen“. Der Fitness-Tracker steht in Deutschland für 99,99 Euro bereit, bis zum 11. Oktober werden 89,99 Euro fällig.

Sechs unterschiedliche Bänder stehen bereit (Bildquelle: Xiaomi)

Mit dem Xiaomi TV Q2 gibt es auch einen neuen 4K-Fernseher, den der Hersteller in drei Größen anbietet. Kunden haben die Wahl zwischen 50, 55 und 65 Zoll, die Preise liegen bei 699,99, 799,99 und 899,99 Euro. Im Rahmen der Early-Bird-Aktion sinken die Preise bis zum 10. Oktober um jeweils 50 Euro.

Bis zu 65 Zoll groß: Der Xiaomi TV Q2 (Bildquelle: Xiaomi)

Neue Earbuds gibt es auch: Die Redmi Buds 4 (Pro) halten zusammen mit dem Lade-Case laut Xiaomi 30 beziehungsweise 36 Stunden durch. Geräuschunterdrückung und Transparenz-Modus sind mit dabei.

Mehr zu den Earbuds im Video:

Trailer zu den Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Xiaomi: Neue Haushaltsgeräte vorgestellt

Für den Haushalt bietet Xiaomi jetzt auch seinen Nass-Trocken-Sauger Truclean W10 in zwei Varianten an. Während die Pro-Version für 599,99 Euro zu bekommen ist, kostet die Ultra-Variante 799,99 Euro. Einen Early-Bird-Rabatt gibt es nicht.

Der Xiaomi Truclean W10 Ultra (Bildquelle: Xiaomi)

Auch der Saugroboter Xiaomi Robot Vacuum X10+ ist mit seinen 899,99 Euro kein Schnäppchen. Er kann den Boden saugen und wischen.

Für Hunde und Katzen stehen die Wasser- und Futterspender Xiaomi Smart Pet Food Feeder und Xiaomi Smart Pet Water Fountain bereit, die in Deutschland 79,99 Euro beziehungsweise 129,99 Euro kosten. Bis zu 1,8 kg Trockenfutter passen in den Futterspender, der ebenso wie der Wasserspender per App überwacht werden kann.