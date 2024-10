Xiaomi Pad 7 (Pro): Starke Android-Tablets haben einen großen Nachteil

Xiaomi hat seine neuen Android-Tablets veröffentlicht. Das Pad 7 und das Pad 7 Pro setzen auf 11,2-Zoll-Displays und eine auch sonst starke Ausstattung – haben aber einen entscheidenden Nachteil. Am Preis gibt es hingegen nichts auszusetzen.

Xiaomi Pad 7 (Pro): Neue Android-Tablets

Sowohl das Xiaomi Pad 7 als auch die Pro-Variante verfügen über ein LC-Display mit einer hohen Auflösung von 3,2K und einer schnellen Bildwiederholrate von 144 Hz. Außerdem bietet Xiaomi eine Nanobeschichtung für den Bildschirm an, die Blendungen und Reflexionen reduzieren soll – allerdings als optionales Feature gegen Aufpreis.

Die Tablets sind für ihren jeweiligen Leistungsbereich optimiert: Während das Pad 7 mit einem Snapdragon 7+ Gen 3 ausgestattet ist, bietet das Pad 7 Pro mit dem Snapdragon 8s Gen 3 zusätzliche Leistung. Beide Tablets laufen mit dem neuen HyperOS 2, Xiaomis eigener Android-15-Variante.

Bei den Kameras unterscheiden sich die Modelle: Während das Xiaomi Pad 7 eine 8-MP-Front- und eine 13-MP-Hauptkamera besitzt, wartet das Pro-Modell mit einer 32-MP-Front- und einer 50-MP-Hauptkamera auf. Laut Hersteller verfügen die Tablets über spezielle KI-Optimierungen für noch bessere Fotos und Videos. Der Sound kommt aus vier Lautsprechern (Quelle: Xiaomi).

Das Xiaomi Pad 7 mit beleuchteter Tastatur. (© Xiaomi)

Beide Tablets haben einen Akku mit 8.850 mAh. Die Ladegeschwindigkeit unterscheidet sich jedoch: Das Pad 7 lädt mit 45 Watt, das Pad 7 Pro mit 67 Watt. Optisch setzen beide Tablets auf ein flaches Unibody-Aluminiumgehäuse mit einer Dicke von nur 6,18 mm und einem Gewicht von rund 500 Gramm.

Xiaomi Pad 7 (Pro) zunächst nur in China

Der größte Nachteil: Nur in China sind die Tablets in den Farben Sky Blue, Cyan Green und Black ab umgerechnet rund 260 Euro für das Basismodell des Xiaomi Pad 7 (8 GB RAM, 128 GB Speicher) erhältlich. Die Pro-Version mit gleichem Speicher beginnt bei rund 324 Euro und kann auf bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicher aufgerüstet werden. In diesem Fall werden 453 Euro fällig.

Ob und wann das Xiaomi Pad 7 (Pro) auch in Deutschland auf den Markt kommt, ist nicht bekannt. Im offiziellen Xiaomi-Shop ist immerhin das Pad 6 erhältlich (bei Xiaomi ansehen), was auf eine spätere Veröffentlichung des Nachfolgers außerhalb Chinas hindeuten könnte.

Xiaomi Pad 6 vorgestellt

