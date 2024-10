Akkus bald teurer? Experten fordern Batterien-Pfandsystem

Die Zahl der Brände durch falsch entsorgte Lithium-Batterien hat stark zugenommen, warnen Experten. Ein Pfandsystem soll Abhilfe schaffen, damit Verbraucher ihre Batterien nicht einfach wegwerfen. Auch bei Einweg-E-Zigaretten wollen Verbände ein Umdenken erreichen – oder sie gleich verbieten lassen.

Wegen Bränden: Pfandpflicht für Batterien gefordert

Batterien und Akkus werden nicht immer richtig entsorgt, was zu gefährlichen Bränden in Müllfahrzeugen und Recyclinganlagen führen kann. Vor allem Einweg-E-Zigaretten landen oft unkontrolliert im Restmüll. Experten warnen nun davor, dass die Recyclingbranche die daraus resultierenden Brände nicht mehr bewältigen kann – zusätzliche Kosten für Brandschutzmaßnahmen und teure Versicherungspolicen hätten viele Unternehmen bereits in die Enge getrieben.

Verbände der Kreislaufwirtschaft und Feuerwehrorganisationen haben deshalb ein gemeinsames Positionspapier an das Umweltministerium übergeben. Darin fordern sie politische Maßnahmen wie ein Pfandsystem für Batterien, eine stärkere finanzielle Verpflichtung der Hersteller sowie eine klare Kennzeichnung von Geräten, die Lithium-Batterien enthalten. Die derzeitige Gesetzgebung reiche nicht aus, um die wachsende Gefahr zu bannen.

Es sei schlicht „unverständlich, dass für eines der drängendsten Probleme der Branche kaum politische Lösungsansätze in Sicht sind“, sagt Guido Lipinski, Geschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen. Die Situation stehe „im klaren Widerspruch zu den Anforderungen der Kreislaufwirtschaft“ (Quelle: BVSE).

Ein verpflichtendes Pfandsystem für Batterien soll die ordnungsgemäße Rückgabe sicherstellen. Verbraucher hätten so einen zusätzlichen Anreiz, Batterien nicht einfach in den Restmüll zu werfen. Einweg-E-Zigaretten sollten entweder ganz verboten oder zumindest in ein solches Pfandsystem eingebunden werden, so eine weitere Forderung.

Pfandpflicht macht Batterien teurer

Die geforderte Einführung eines Pfandsystems würde die Verbraucher direkt betreffen. Batterien und Akkus würden nicht nur teurer, sondern es gäbe auch strengere Regeln für die Rückgabe. Die mögliche Höhe des Pfandes haben die Verbände der Kreislaufwirtschaft nicht definiert.

Im Video: So entsorgt ihr Elektrogeräte richtig.

