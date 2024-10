Langlebige Technik: „Buy It For Life“ (BIFL) – mit Beispielen erklärt

BIFL aus dem Profibereich

Meine AirPods Pro (1. Gen.) schwächeln so langsam. Die Akkus der Ende 2019 erworbenen In-Ear-Kopfhörer halten nicht mehr so lang wie am Anfang – was mir schon beim Kauf klar war und für mich okay ist. Wenn ich jemandem einen Kopfhörer empfehlen soll, der „ewig“ hält, dann ist es der Beyerdynamic DT-770 Pro. Dieses Modell kostet vertretbare 140 Euro (bei Amazon anschauen) und stammt aus dem Studiobereich. Kein kurzlebiges und modisches Consumer-Electronics-Produkt, sondern ein robustes Tool für Menschen, die mit Musikproduktion Geld verdienen. Mein allgemeiner Tipp lautet also: Kauft euch das, was die Profis kaufen. Seien es Küchengeräte, Elektrowerkzeuge oder Möbel – in vielen Bereichen gibt es spezielle Produkte für Hotelküchen, fürs Handwerk, für öffentliche Einrichtungen. Hier sind Qualität und Langlebigkeit zu finden.