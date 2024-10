Apple Watch 10: Was Käufer wissen sollten, aber der Hersteller verschweigt

Apple ist weniger auskunftsfreudig als gedacht. Beispielsweise hält der Hersteller seit Jahren die Kapazität der in der Apple Watch verbauten Akkus geheim beziehungsweise kommuniziert diese ausdrücklich nicht. Die nützliche Info bekommen wir erst dann, wenn findige Bastler die Smartwatch auseinandernehmen. So wie jetzt bei der neuen Apple Watch Series 10 geschehen.

Teardown der Apple Watch Series 10 verrät Akku-Größe

Nicht nur beim iPhone hält sich Apple bedeckt. Wer wissen möchte, wie groß der Akku in der Apple Watch ist, muss sich gedulden. Der Hersteller selbst veröffentlicht nur grobe Informationen zur Batterielaufzeit. Demzufolge hält der Stromspender der neuen Apple Watch Series 10 „den ganzen Tag“, was für Apple 18 Stunden bei normaler Nutzung entspricht. Konkrete Zahlen zur Größe des Akkus jedoch gibt es nicht.

Hier springen die Reparatur-Profis von iFixit in die Bresche. Die haben jetzt eine große Apple Watch Series 10 (46 Millimeter) zerlegt, alles auf Video aufgenommen und mal nachgeschaut. Ein schwieriges Unterfangen, denn die Toleranzen in der Apple Watch sind sehr knapp bemessen – eine enge Sache im wahrsten Sinne des Wortes. Am Ende aber gelingt die Operation, und es kommt ein neuer Akku zum Vorschein.

Der ist auch notwendig, ist die Apple Watch Series 10 doch ein Stück dünner, aber eben auch breiter. Der Stromspender fällt daher auch in der Kapazität größer aus. Zur Verfügung stehen ganze 327 mAh (1,266 Wh). Zum Vergleich: Der Akku der Apple Watch Series 9 und 8 (45 Millimeter) verfügte nur über jeweils 308 mAh.

Offene Frage zum kleinen Modell der Series 10

Dieser Vergleich trifft aber nur für das jeweils große Modell mit 45 beziehungsweise 46 Millimeter Bauhöhe zu. Ungeklärt bleibt noch, wie groß der Akku des kleinen Modells der Apple Watch Series 10 mit einer Bauhöhe von 42 Millimeter ist. Das Vorgängermodell der Series 9 mit 41 Millimeter verfügte über einen Akku mit 282 mAh. Zumindest liegt die Vermutung nahe, dass auch das kleine Modell der Series 10 etwas an Kapazität zulegt. Aktuell muss dies aber noch bestätigt werden, Apple selbst schweigt nach wie vor dazu.

Bei Apple hat die Geheimnistuerei System:

Bereits jetzt vergibt iFixit aber einen relativ schwachen Wert zur Reparaturfähigkeit – nur 3 von maximal 10 Punkten werden der Apple Watch Series 10 zugestanden. Immerhin ist es verdammt schwer, an die Batterie heranzukommen und das Glas auf der Unterseite zu ersetzen.

Flach und mit leicht größerem Akku:

Apple stellt die Watch Series 10 vor

