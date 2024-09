Apple 2025: Diese Produkte kommen doch erst im nächsten Jahr

Viel Zeit bleibt Apple ja nicht mehr, um noch neue Produkte für das restliche Jahr vorzustellen. Dennoch wird mit einer weiteren Produktrunde noch im Oktober gerechnet. Doch auch dann sehen wir nicht alle Geräte, die sich Kundinnen und Kunden für dieses Jahr noch wünschen. Erst 2025 ist es so weit.

Kommt 2025: iPhone SE 4, AirPods Pro 3 etc.

Zuletzt präsentierte Apple das iPhone 16, die Apple Watch Series 10 und die AirPods der vierten Generation. Die Mini-Updates bei der Apple Watch Ultra (neue Farbe) und den AirPods Max (neue Farben und USB-C) waren dagegen eher belanglos. War es das schon für dieses Jahr?

Nicht ganz. Mac-User erwarten noch sehnlichst die Vorstellung neuer Rechner mit M4-Chip. Höchstwahrscheinlich noch im Oktober sagt die Gerüchteküche einen neugestalteten Mac mini, einen neuen iMac und neue Varianten des MacBook Pro voraus. Ebenso noch in Apples Pipeline befinden sich die Nachfolger des iPads der 10. Generation und des immer noch aktuellen iPad mini. Viel mehr sollten sich Fans des angebissenen Apfels jedoch nicht erwarten.

Für die nun folgenden Produkte ist es zu spät – diese wird Apple erst im kommenden Jahr enthüllen. Wer noch hoffte, kann damit erst einmal aufhören (Quelle: 9to5Mac). Den Anfang machen weitere Macs. Das MacBook Air dürfte beispielsweise erst im Frühjahr 2025 den M4-Chip bekommen. Noch länger warten muss man auf den Mac Studio (Mitte 2025) und den Mac Pro (zweites Halbjahr 2025).

Im Frühling kündigt sich dann etwas Großes zum kleinen Preis an – das neue iPhone SE der vierten Generation. Apples günstigstes Smartphone soll endlich ein modernes Design mit einem Vollformat-Display erhalten. Ebenso mit dabei: ein OLED-Bildschirm, der A18-Chip und ein USB-C-Anschluss. Jede Wette: 8 GB RAM stecken auch drin, damit „Apple Intelligence“ ausgeführt werden kann, selbst wenn wir hier in der EU auf Apples KI-Lösung noch länger warten müssen.

Fast schon ein kleines iPhone 16:

Hoffnungen auf einen Nachfolger der AirPods Pro darf man sich nächstes Jahr ebenfalls machen. Neben einer verbesserten Geräuschunterdrückung sind auch Gesundheitssensoren im Gespräch. Experten brachten diesbezüglich schon Wärmesensoren ins Spiel. Unklar ist noch, wann Apple die AirPods Pro 3 präsentiert – spätestens im Herbst dürfte es aber so weit sein.

Apple Watch Ultra 3 und Apple Watch SE 3 werden endlich Realität

Dann gibt es endlich auch die Apple Watch Ultra 3. Über diese ist noch nichts bekannt, aber im Gegensatz zu diesem Jahr soll es tatsächlich ein technisches Update und nicht nur Kosmetik geben. Zeitgleich könnte Apple auch die dritte Generation der Apple Watch SE präsentieren. Diese könnte billiger werden, da Apple über den Einsatz eines Plastikgehäuses nachdenkt – die ideale Smartwatch für Kinder.

Die Vorstellung dieser Produkte im kommenden Jahr ist ziemlich sicher. Mehr Ungewissheit herrscht hingegen bezüglich eines neuen Apple TV oder neuer HomePods, möglicherweise mit Displays. All dies soll bei Apple in Entwicklung sein, doch viel mehr weiß man noch nicht. Apple könnte uns in den kommenden Monaten also noch ordentlich überraschen.

Apples neuestes Produkt:

Das ist das iPhone 16 von Apple.

