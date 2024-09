Apple stellt AirPods 4 vor: Darauf haben Fans lange gewartet

Neue AirPods sind da. Die vierte Generation gibt es in zwei Varianten: mit und ohne aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Beide lassen sich über USB-C aufladen, aber es gibt Unterschiede bei der Akkulaufzeit.

Mit und ohne ANC: Apple präsentiert AirPods 4

Apple stellt die neueste Generation seiner beliebten drahtlosen Kopfhörer vor. Die AirPods 4 kommen in zwei Varianten – und versprechen nicht nur einen besseren Klang. Die Mini-Kopfhörer sollen sich noch natürlicher an die Ohrform anpassen, wofür Apple nach eigenen Angaben mehr als 50 Millionen Datenpunkte von Tausenden Ohrformen ausgewertet hat. Ein neuer Drucksensor verbessert laut Apple zudem die Bedienung.



Für die Variante mit aktiver Geräuschunterdrückung müssen Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen. Die ANC-Version nutzt neue Mikrofone und den eingebauten H2-Chip, um Umgebungsgeräusche so weit wie möglich zu reduzieren. Zusätzlich bietet sie einen Transparenzmodus und adaptives Audio, das sich automatisch an die Umgebung anpasst.



Das Ladecase dieser Version unterstützt kabelloses Laden und verfügt über einen integrierten Lautsprecher zur besseren Ortung. Beide Varianten sind mit Bluetooth 5.3 ausgestattet, können über USB-C geladen werden und sind nach IP54 gegen Staub und Wasser geschützt (Quelle: Apple).

Die neuen AirPods 4 mit Ladecase. (© Apple)

Unterschiede gibt es bei der Akkulaufzeit: Die Standardversion ohne ANC bietet bis zu 5 Stunden Wiedergabe mit einer Ladung. Zusammen mit dem Ladecase sollen die AirPods 4 bis zu 30 Stunden durchhalten. Die ANC-Variante kommt alleine auf 4 Stunden, mit Ladecase auf bis zu 20 Stunden.

AirPods 4 ab 149 Euro erhältlich

In Deutschland können die AirPods 4 ohne ANC-Unterstützung für 149 Euro vorbestellt werden. Ab dem 20. September 2024 beginnt Apple dann mit der Auslieferung. Das gilt auch für die ANC-Variante, die für 199 Euro erhältlich ist (bei Apple ansehen).



Ein erster Einblick zu den AirPods 4:

Apple stellt AirPods 4 vor

