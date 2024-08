Für die neuen Bose-Kopfhörer lassen Rapper den Lambo stehen

Die Bose Ultra Open Earbuds erscheinen in einer wertvollen Sonderedition, besetzt mit Diamanten. Anlass ist das 60-jährige Jubiläum des Audio-Herstellers.

60 Jahre Bose: Diamant-Kopfhörer zum Jubiläum

„Bereit, in echten Diamanten zu glänzen? Zur Feier unseres 60-jährigen Jubiläums haben wir ein einzigartiges Paar glänzender Bose Ultra Open Earbuds kreiert.“ So kurz und knapp ist die Ankündigung des US-amerikanischen Unternehmens, denn hier sagen die Bilder mehr als tausend Worte.

Bose Ultra Open Earbuds mit echten Diamanten (© Bose)

Es sieht so aus, als sei ein Traum aus der Rap-Welt in Erfüllung gegangen. Die Sonderedition der Bose Ultra Open Earbuds ist übersät mit echten Diamanten und glitzert wie die Britischen Kronjuwelen. Der Wert des extravaganten Ohrschmucks wird mit rund 9.000-US-Dollar angegeben.



Die normale Version Ultra Open Earbuds aus schnödem Plastik geht bei Amazon für 279 Euro über die virtuelle Ladentheke (bei Amazon anschauen). Kann man machen, hat aber vergleichsweise wenig Swag. Wer jetzt den Kopf schüttelt, sollte vielleicht aufmerksam auf Songtexte vom Wiener Rapper Money Boy hören: „Diamond chain on my neck, diamond drip, hurricane (Yeah)“. Damit dürfte alles geklärt sein.

Bling-Bling-Bose: Gewinnen statt kaufen

Falls die umgerechnet 8.058 Euro für die Luxus-Variante der Bose Ultra Open Earbuds gerade nicht griffbereit herumliegen, kann man auch für kurze Zeit sein Glück bei einer Verlosung herausfordern. Wer bis zum 16. September 2024 ein „qualifizierendes Bose-Produkt“ (Ultra Open Earbuds, QuietComfort Ultra Headphones oder QuietComfort Ultra Earbuds) auf bose.com kauft, nimmt automatisch an der Verlosung teil.



Unklar ist allerdings, ob das auch für Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt. Wir haben bei der deutschen Pressestelle nachgefragt und halten euch auf dem Laufenden.

