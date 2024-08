Neuer Dyson OnTrac™-Kopfhörer: Premium-Sound trifft auf Design-Revolution

Dyson überrascht uns erneut mit einer revolutionären Innovation – dem neuen Dyson OnTrac™ Kopfhörer. Dabei punkten die neuen Over-Ears nicht nur mit Noise Cancelling, sondern auch mit individuellen Designoptionen. Wir verraten euch, warum ihr Dyson OnTrac™ kennen solltet!

Dyson: OnTrac™-Kopfhörer: Das kann der stylishe Over-Ear-Kopfhörer

Dysons OnTrac™ Kopfhörer könnt ihr ab sofort für 499 Euro bei Dyson bestellen (Angebot jetzt bei Dyson ansehen). Als Over-Ear bietet er euch branchenführende aktive Geräuschunterdrückung, die lästige Umgebungsgeräusche mit bis zu 40 dB wie Verkehr, Baustellen oder Gespräche zuverlässig ausblendet und für ein immersives Hörerlebnis sorgt.

Ausgestattet mit hochmodernen 40-mm-Neodym-Treibern, die ein erweitertes Frequenzspektrum von 6 Hz bis 21 kHz abdecken, ermöglicht er euch ein optimiertes, erweitertes Klangspektrum mit eindrucksvollem Bass und brillante Höhen. Das Lautsprechergehäuse ist außerdem um 13 Grad geneigt, um eine direktere und authentischere Audiowiedergabe zu gewährleisten. Dank fortschrittlicher Audiosignalverarbeitung und der Unterstützung von SBC, AAC und LDAC Audio-Codecs könnt ihr so eine herausragende Klangqualität genießen.

Alle Dyson OnTrac™-Kopfhörer im Überblick:

Nur bei Dyson: Bis 55h Akkulaufzeit mit Fast Charge

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 55 Stunden müsst ihr euch keine Sorgen um eine ständige Aufladung machen. Der Clou: Dank der Schnellladefunktion bietet euch der Akku nach nur 10-minütiger Aufladung eine Laufzeit von 2,5 Stunden oder 9 Stunden nach einer Ladezeit von 30 Minuten. Die Steuerung erfolgt bequem per „MyDyson“-App, sodass ihr eure Hörerlebnisse individuell anpassen könnt. Sensoren in den Ohrmuscheln erkennen zudem, wenn sie von euren Ohren entfernt werden und pausieren das Audio – das schont gleichzeitig euren Akku und garantiert, dass ihr keinen Takt verpasst. Beim Aufsetzen wird eure Audiowiedergabe dann automatisch fortgesetzt.

Wie immer bei Dyson bekommt ihr Premium-Qualität, Design & Komfort

Bildquelle: Dyson

Der neue Dyson OnTrac™ Kopfhörer punktet aber nicht nur in Sachen Sound, sondern auch in Komfort: Dank besonders weichen Ohrpolstern aus Mikrofaser und ergonomischem Design sorgen sie für ein angenehmes Tragegefühl – die gleichmäßige Gewichtsverteilung und die optimierte Klemmkraft des Kopfbügels garantieren gleichzeitig für ganztägigen Komfort.

Ein weiteres Highlight der Dyson OnTrac™ Kopfhörer ist die Möglichkeit, das Design jederzeit euren Wünschen anzupassen: Egal, ob mehr Farbe oder lieber edle Design-Kombinationen – ihr könnt einfach aus einer Vielzahl von Endkappen und Ohrpolstern in verschiedenen Farben und Ausführungen wählen und euch euren Kopfhörer jederzeit neu zusammenstellen. Exklusiv bei Dyson bekommt ihr beispielsweise Ohrpolster in den Farben Chrome Gelb, Nachtblau, Khaki, Cinnabar und Ultramarinblau sowie Endkappen in Ceramic Khaki, Ceramic Cinnabar, Titangrau, CNC Aluminium und CNC Kupfer. Beide Zubehörartikel kosten jeweils 49 Euro und sind ebenfalls über Dyson.de und in den Dyson Stores verfügbar.

Für wen lohnt es sich?

Mit dem neuen Dyson OnTrac™ Kopfhörer wird euer Hörerlebnis auf ein neues Level gehoben. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie, herausragendem Komfort und individuellem Design macht diesen Kopfhörer zu einem Must-have für jeden Musikliebhaber, der gleichzeitig ein modisches Accessoire möchte. Alle weiteren Infos zu den neuen Dyson OnTrac™ Over-Ear sowie alle Design-Optionen und Zubehör findet ihr ab sofort bei Dyson auf folgender Übersicht.

