Früher als erwartet: Einspeisevergütung für Solaranlagen sinkt

Wenn ihr aktuell mit der Anschaffung einer Solaranlage liebäugelt, dann solltet ihr euch nicht zu viel Zeit lassen. Je länger ihr wartet, desto geringer fällt für euch die Einspeisevergütung aus. Der Wert jeder Kilowattstunde, die ihr einspeist, sinkt jetzt nämlich stetig.

Einspeisevergütung für Solaranlagen sinkt

Es gab Zeiten, da habt ihr für die Einspeisung einer kWh Energie ins Stromnetz richtig viel Geld erhalten. Damals waren Solaranlagen aber auch richtig teuer. Die Zeiten sind lange vorbei. Aktuell bekommt ihr bei einer Teileinspeisung mit einer kleinen Solaranlage 8,11 Cent pro kWh. Doch dieser Wert ist nicht für immer festgelegt. Schon am 1. August 2024 sinkt die Einspeisevergütung etwas. Und in einigen Monaten schon wieder:

Bis 31. Juli 2024: 8,11 Cent pro kWh bei Teileinspeisung mit Solaranlage bis 10 kWp

8,11 Cent pro kWh bei Teileinspeisung mit Solaranlage bis 10 kWp Ab 1. August 2024: 8,03 Cent pro kWh bei Teileinspeisung mit Solaranlage bis 10 kWp

8,03 Cent pro kWh bei Teileinspeisung mit Solaranlage bis 10 kWp Bis 31. Juli 2024: 7,35 Cent pro kWh bei Teileinspeisung mit Solaranlage 10 bis 40 kWp

7,35 Cent pro kWh bei Teileinspeisung mit Solaranlage 10 bis 40 kWp Ab 1. August 2024: 6,95 Cent pro kWh bei Teileinspeisung mit Solaranlage 10 bis 40 kWp

Anzeige

Das sind die Einspeisevergütungen, die für die meisten Solaranlagen in Deutschland im Privatbesitz wichtig sind. Es ist vorgesehen, dass die Beträge alle 6 Monate um 1 Prozent sinken. Je länger ihr also mit der Anschaffung wartet, desto weniger Einspeisevergütung erhaltet ihr (Quelle: efahrer).

Anzeige

Wichtig: Die Einspeisevergütung für eure Solaranlage wird am Tag der Inbetriebnahme festgelegt. Ist sie beispieslweise am 20. Juli 2023 abgenommen worden, dann erhaltet ihr für 20 Jahre garantiert 8,11 Cent pro kWh. Die Einspeisevergütung sinkt also nur für die, die ihre Solaranlage später ans Netz bringen.

Ein Balkonkraftwerk ist noch günstiger und deckt für kleines Geld einen Teil der Energiekosten ab, wenn ihr keine große Solaranlage wollt:

Pianeta-Balkonkraftwerk mit 880 Watt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.07.2024 15:57 Uhr

Solaranlagen sind massiv im Preis gefallen

Die gute Nachricht ist, dass Solaranlagen besonders in den letzten zwei Jahren sehr viel günstiger geworden sind. Seitdem die Versorgung mit Solarmodulen, Speichern und Wechselrichtern aus China zu Dumpingpreisen richtig Fahrt aufgenommen hat, bekommt ihr eine kleine Solaranlage mit Speicher und Montage teilweise schon für unter 10.000 Euro. So eine Anlage mit 5 kWp und 5-kWh-Speicher amortisiert sich in wenigen Jahren. Je weniger Einspeisevergütung es gibt, desto länger wird die Amortisation dauern. Bei Enpal könnt ihr kostenlos einen Solar-Check machen (bei Enpal anschauen).

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.