Platz für 4 Räder: Aldi verkauft geräumige Fahrradbox zum Kampfpreis

Eine Fahrradbox ist doppelt praktisch: Sie schützt die teuren Räder vor Dieben und der Witterung. Bei Aldi gibt es jetzt eine geräumige Fahrradbox mit Platz für vier Räder zum Sparpreis. Andere Onlineshops sind fast 100 Euro teurer.

Aldi verkauft Fahrradbox für vier Fahrräder

Ob modernes E-Bike oder schnittiges Rennrad: Fahrräder können heutzutage gut und gerne mehrere tausend Euro kosten. Da wollen die Drahtesel vor Langfingern und der Witterung gut geschützt sein.

Anzeige

Wer keine eigene Garage hat und die Räder nicht in die Wohnung schleppen will, kann stattdessen zur Fahrradbox greifen. So eine bietet aktuell Aldi für 449 Euro (jetzt im Aldi-Onlineshop ansehen) an. Für Versand und Transport zahlt ihr zusätzlich 45,90 Euro, sodass ihr unterm Strich bei rund 500 Euro landet.

Für die Fahrradbox von Hersteller Tepro ist das mit Abstand der aktuelle Bestpreis, andere Händler wollen mindestens 100 Euro mehr haben. Ein richtig gutes Schnäppchen also.

Anzeige

Fahrradbox für bis zu 4 Fahrräder Aus pulverbeschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech, nicht rostend. Einfache Montage. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.07.2024 08:14 Uhr

Die Tepro-Fahrradbox ist ideal für alle, die ihre Fahrräder sicher und ordentlich aufbewahren möchten. Sie bietet Platz für bis zu vier Fahrräder und besteht aus pulverbeschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech. Diese Materialien sorgen dafür, dass die Box rostfrei und witterungsbeständig ist, was sie besonders langlebig macht. Auf eine Bodenplatte wird verzichtet.

Die Fahrradbox ist mit einer abschließbaren Doppeltür ausgestattet, die zusammen mit den Führungsschienen das Ein- und Ausparken der Fahrräder erleichtert. Durch die Profilversteifungen wird zudem eine hohe Stabilität gewährleistet. Auch bei starkem Wind bleibt die Box damit stabil.

Anzeige

Mit Abmessungen von circa 203 x 162,5 x 202,1 cm findet die Fahrradbox in den meisten Gärten Platz, ohne zu viel Raum einzunehmen. Das Gewicht beläuft sich auf rund 76 Kilo. Passendes Montagematerial zum Aufbau der Fahrradbox ist im Lieferumfang enthalten.

Für wen lohnt sich die Fahrradbox bei Aldi?

Die Fahrradbox ist ideal für alle, die keine Garage oder Abstellraum haben, ihre Räder aber sicher vor Dieben und Witterung schützen wollen. Sie bietet ausreichend Platz für die Fahrräder einer kleinen Familie. Lediglich das Fehlen einer Bodenplatte stört etwas. Wer sich die Fahrradbox kauft, sollte also sichergehen, dass sie eben steht.

Fahrradbox für bis zu 4 Fahrräder Aus pulverbeschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech, nicht rostend. Einfache Montage. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.07.2024 08:14 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.