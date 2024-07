Bosch: Grün oder blau – was soll man kaufen und warum?

Wer nach elektrischen Werkzeugen sucht und die nicht beim Discounter kaufen will, landet irgendwann auch bei Bosch und stellt dann fest, dass es eine grüne und blaue Geräteserie gibt? Was ist der Unterschied zwischen Bosch grün und blau – das wollen wir euch erklären.

Ein Unterschied zwischen den grünen und blauen Bosch-Werkzeugen fällt sofort auf – der Preis! Die blauen Geräte sind oft mehr als doppelt so teuer, also kann man davon ausgehen, dass sie technisch besser sind. Doch für wen lohnt sich der Unterschied?

Grüne und blaue Bosch-Werkzeuge – die Zielgruppen

Grob gesagt gibt es für die Geräte von Bosch unterschiedliche Zielgruppen, was sich in der Leistung und dem Preis der grünen und blauen Maschinen niederschlägt. Der eigentliche Name der blauen Serie lautet auch „Bosch Professional“.

Bosch grün : Diese Geräte richten sich an Heimwerker, die gelegentlich mal ein Loch bohren , etwas sägen oder beispielsweise Rasen mähen und Hecken schneiden wollen. Solche Werkzeuge sind in der Regel noch merklich stabiler, leistungsfähiger und exakter als jene aus dem Discounter-Angebot, aber können der blauen Serie nicht das Wasser reichen.

: Diese Geräte richten sich an , etwas sägen oder beispielsweise Rasen mähen und Hecken schneiden wollen. Solche Werkzeuge sind in der Regel noch merklich stabiler, leistungsfähiger und exakter als jene aus dem Discounter-Angebot, aber können der blauen Serie nicht das Wasser reichen. Bosch blau (Bosch Professional): Wie der korrekte Name schon sagt, richten sich diese Maschinen an kommerzielle Handwerker, die ihre Werkzeuge jeden Tag, teilweise stundenlang, unter professionellen Bedingungen nutzen müssen. Diese Geräte müssen in einem Jahr mehr aushalten als eine Heimwerker-Maschine in 10 Jahren. Dementsprechend stabil und haltbar sind sie auch gebaut.

In dieser Bilderstrecke seht ihr ein paar meiner persönlichen Werkstatt-Erfahrungen und -Empfehlungen:

Unterschiede bei Bosch grün und Bosch blau

Abgesehen von der Haltbarkeit der Geräte, unterscheiden sich Bosch grün und blau meist auch noch hinsichtlich der Features.

Bildquelle: Bosch / Amazon

Um ein Beispiel zu nennen: Bosch produziert in seiner blauen Professional-Serie mehrere verschiedene Akku-Bohrhammer, die alle mit einem 18-Volt-Akku arbeiten, aber dabei Schlagenergien zwischen 1,9 und 12,5 Joule erreichen.

Der grüne Bosch-Bohrhammer arbeitet ebenfalls mit 18 Volt, schafft aber maximal 2 Joule. Auch die verschiedenen Umschaltmöglichkeiten sind hier geringer.

Berufs-Handwerker vertrauen darauf, dass die blauen Bosch-Werkzeuge jeden Tag mehrere Stunden durchhalten. Der Heimwerker mit Anspruch an seine Geräte, ist mit der grünen Serie von Bosch gut bedient. Diese Geräte sind stark, arbeiten exakt und tun auch nach Jahren noch ihren Dienst – wenn sie nicht jeden Tag arbeiten müssen und man den keinen Akkuschrauber nicht dazu nutzt, 10-mm-Löcher in Beton zu bohren. Das könnt ihr mit dem Bosch-blau-Akkuschrauber übrigens durchaus (mal) machen. Er braucht seine Zeit, aber hat die Kraft dazu.

