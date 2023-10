12 Werkzeuge, die eure Hobby-Werkstatt perfekt aufrüsten

© Bildquelle: Bosch 2 / 13

Der BOSCH Professional Bohrhammer GBH 2-28 F lässt sich vielleicht nicht so einfach aussprechen wie „Hilti“, aber wenn ihr damit einmal in sehr harten Stahlbeton gebohrt habt, seid ihr gläubige Apostel.

Ihr könnt damit natürlich in Holz bohren, aber so richtig Spaß macht die Bohrmaschine erst in Stahlbeton: Schaltet den Bohrhammer ein, setzt sie an und legt los. Es fühlt sich so an, als würde sich der Bohrer von selbst in die Wand ziehen.

Und wenn ihr einen der Meißel einsetzt und den Hammer aktiviert, könnt ihr damit Schlitze in die Wand ziehen oder sogar Löcher in Beton hauen.

Mit dem SDS-Plus-System ist der Bohrerwechsel kinderleicht und eine lange Zuleitung gibt euch Bewegungsfreiheit.