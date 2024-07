Nur für kurze Zeit: Amazon verkauft Profi-Werkzeug (Bosch Blau!) zum Bestpreis

Hochwertige Qualität und lange Haltbarkeit: Bosch-Werkzeuge sind bei Handwerkern richtig beliebt. Die blaue Serie richtet sich an Profis, die mit ihrem Werkzeug schwere Arbeiten erledigen und mehr Leistung brauchen – und kostet deshalb auch mehr. Bei Amazon gibt es für kurze Zeit aber einen Schlagbohrschrauber von Bosch Blau zum Bestpreis. Im Set enthalten sind neben dem Gerät auch ein Zweit-Akku sowie ein Koffer.

Amazon verkauft Schlagbohrschrauber von Bosch zum Bestpreis

Wer auf der Suche nach neuem Qualitätswerkzeug von Bosch ist, kann aktuell bei Amazon vorbeischauen: Für nur kurze Zeit gibt es einen Schlagbohrschrauber von Bosch Blau für 169 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – satte 19 Prozent günstiger als sonst und aktueller Bestpreis. Ein richtig starkes Schnäppchen. Die Bewertungen sind exzellent: 4,8 von 5 Sternen sprechen eine klare Sprache.

Anzeige

Schlagbohrschrauber von Bosch Blau 0,8 Kilo leicht, vielseitig einsetzbar. Im Set mit Zweit-Akku, Koffer, Ladegerät und Gürtelclip. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2024 15:35 Uhr

Der Bosch GSB 12V-35 Professional ist ein kompakter Kraftprotz unter den Akku-Schlagbohrschraubern. Mit seinem bürstenlosen Motor und der 12-Volt-Technologie vereint er Handlichkeit und Leistungsstärke in einem Gerät. Trotz seines geringen Gewichts von nur 0,8 kg (ohne Akku) steckt in ihm genug Power, um selbst anspruchsvolle Aufgaben zu meistern.

Anzeige

Mit einer Schlagzahl von bis zu 26.250 Schlägen pro Minute bohrt sich der Bosch-Schlagbohrer mühelos durch Mauerwerk. Das kompakte Design erleichtert dabei das Arbeiten in engen Räumen oder über Kopf. Die hohe Drehzahl von 1.750 U/min im zweiten Gang macht ihn zu einem echten Allrounder – vom präzisen Schrauben feiner Holzverbindungen bis hin zum zügigen Bohren von Löchern in Metall. Mit 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe lässt sich die Kraft des Schlagbohrschraubers fein dosieren.

Ein besonderer Vorteil ist die Kompatibilität mit allen 12V- und 10,8V-Akkus von Bosch Professional. Das ermöglicht eine flexible Nutzung innerhalb des Bosch-Ökosystems.

Im Set enthalten sind der Schlagbohrer selbst, zwei Akkus, ein Schnellladegerät, Gürtelclip sowie ein Koffer.

Anzeige

Für wen lohnt sich der Bosch-Schlagbohrschrauber auf Amazon?

Der Bosch GSB 12V-35 ist der ideale Begleiter für Profis und ambitionierte Hobby-Handwerker, die einen kompakten, aber leistungsstarken Schlagbohrschrauber suchen. Mit seiner Vielseitigkeit meistert er spielend verschiedenste Aufgaben – vom präzisen Schrauben bis zum kraftvollen Bohren im Mauerwerk. Dank des geringen Gewichts und der Kompatibilität mit dem Bosch-Ökosystem ist er besonders flexibel einsetzbar.

Schlagbohrschrauber von Bosch Blau 0,8 Kilo leicht, vielseitig einsetzbar. Im Set mit Zweit-Akku, Koffer, Ladegerät und Gürtelclip. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2024 15:35 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.