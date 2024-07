Keine 7 Euro bei Amazon: Anzügliches Gadget vereinfacht euren Aldi-Einkauf

Wer bei Aldi, Lidl und Co. einkaufen will, der benötigt immer etwas Kleingeld für den Einkaufswagen. Denn in Europa hängen die an der Kette und wollen gegen ein Pfand ausgelöst werden. Mit einem genialen Gadget im frechen und anzüglichen Design wird jetzt alles einfacher – unser aktuelles Fundstück bei Amazon.

Frecher Einkaufswagenlöser für Aldi und Co. günstig bei Amazon

Für den „Einkaufswagenlümmel“ hat eigentlich jeder Verwendung. Es handelt sich nämlich um einen nützlichen Einkaufswagenlöser im leicht anzüglichen Design. Kostet nur 6,99 Euro bei Amazon und hilft ungemein, wenn man mal wieder auf der Suche nach Kleingeld beim nächsten Aldi-Einkauf ist (bei Amazon ansehen).

Einkaufswagenlöser – Einkaufswagenlümmel – inkl. 1 Jahr Schlüsselfundservice Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.07.2024 11:39 Uhr

So ein Einkaufswagenlöser ist schon praktisch. Einfach mit dem integrierten Chip beim Einkaufswagen reinstecken, rausziehen und schon löst sich der Wagen wie mit Magie von der Kette – genial. Für einen Einkauf bei Aldi, Lidl und Co. muss der Einkaufswagenlöser also nicht gesteckt bleiben, sondern kann wieder sicher verstaut werden.

So funktioniert der Lümmel – gibt es auch noch in anderen Designs (bei Amazon ansehen):

Wie funktioniert der Einkaufswagenlöser?

Suchen muss man den „Lümmel“ nicht lange, passt er doch praktischerweise an jeden Schlüsselbund. Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen einer roten und einer schwarzen Variante. Jeweils gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Plastik kommt hier nicht zum Einsatz.

Für Autofahrer versteckt sich noch eine weitere Funktion im frechen Lümmel. In der Spitze befindet sich ein Profilmesser für die Reifen. So lässt sich jederzeit überprüfen, ob das Profil der Reifen noch immer sicher oder aber ob ein Gang in die Garage zum Wechsel empfohlen ist.

Tolles Extra: Der Online-Fundservice

Mit dem Schlüsselfundservice geht der Lümmel nicht mehr so leicht verloren. (Bildquelle: Amazon)

Damit aber nicht genug. Wer sich den „Einkaufswagenlümmel“ holt, der darf auch noch den Fundservice von code24.eu verwenden. Einfach den Einkaufswagenlöser mit dem auf der Rückseite aufgedruckten Code online registrieren und schon kann ein verlorener Schlüsselbund auf diese Art und Weise wiedergefunden werden.

Für ein Jahr ist der Service inkludiert. Danach kann dieser verlängert werden. Unterschiedliche Laufzeiten sind wählbar. Ein einzelnes Jahr kostet regulär 4,99 Euro. Wer sich länger bindet, spart jede Menge Geld. Drei Jahre zusätzlicher Schutz kosten beispielsweise nur 11,97 Euro, 10 Jahre nur 24,95 Euro. Wie gesagt: Alles rein optional, es gibt keinen Zwang.

Doch welchen Eindruck hinterlässt der freche Lümmel eigentlich bei den bisherigen Kundinnen und Kunden von Amazon? Einen ziemlich positiven, denn im Schnitt kommt der Einkaufswagenlöser auf 4,7 von maximal 5 Sternen. Wenn wir genauer schauen, geben ganze 83 Prozent die volle Punktzahl und 12 Prozent ziehen nur einen Punkt ab. Zusammengefasst ist eine überwältigende Mehrheit von 95 Prozent durchweg zufrieden.

Daher gilt: Einen solchen Lümmel braucht eigentlich jeder in seiner Hosentasche. Für weniger als 7 Euro gehört er euch.

