Liebling bei Lidl: Alle wollen jetzt diesen 69-Euro-Bürostuhl haben

Was ist denn bei Lidl los? Ein Bürostuhl für 69,99 Euro erobert die Kundenherzen und wird dem Discounter aus den Händen gerissen. Für den Erfolg gibt es mehrere Gründe – der kleine Preis ist nur einer davon.

Bürostuhl erobert die Bestseller-Liste bei Lidl

Rückenschmerzen und Verspannungen nach einem langen Tag am Schreibtisch? Ein ergonomischer Bürostuhl kann da Wunder bewirken. Normalerweise kosten ergonomische Bürostühle eine Menge Geld, doch bei Lidl gibt es ein Modell vom bekannten Hersteller Juskys für 69,99 Euro (jetzt bei Lidl ansehen) – satte 41 Prozent günstiger als sonst. Für Versand kommen noch einmal, 5,95 Euro hinzu. Günstiger als bei Lidl gibt es den Schreibtischstuhl derzeit nirgends.

Anzeige

Im Lidl-Onlineshop rangiert der Bürostuhl auf Platz 2 der Bestseller-Liste in der Elektronik-Kategorie. Die Kunden des Discounters können vom Angebot also nicht genug bekommen.

Bürostuhl im sportlichen Racer-Design Ergonomisches Design, pflegeleicht, bis 120 Kilo max. Belastung. In mehreren Farben erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2024 13:54 Uhr

Der Schreibtischstuhl mit dem schwungwollen Namen „Montreal“ punktet mit hohem Sitzkomfort und einem ergonomischen Design. Seine kippbare Rückenlehne und Sitzfläche sowie die gepolsterten Armlehnen machen ihn ideal für langes Arbeiten oder Gaming-Sessions. Das Racer-Design verleiht dem Bürostuhl einen modernen Look, der sich sowohl im Arbeitszimmer als auch im Kinder- oder Jugendzimmer gut macht.

Anzeige

Durch die dicke Polsterung und die ergonomische Form wird ein ermüdungsfreies und rückenschonendes Sitzen gewährleistet.

Die stabile Bauweise des Bürostuhls sorgt für Sicherheit und Langlebigkeit. Das breite Fußkreuz mit fünf Rollen bietet festen Stand und leichte Beweglichkeit, wobei die maximale Belastungsgrenze bei 120 Kilo liegt.

Anzeige

Mit einem feuchten Tuch lassen sich die pflegeleichten Oberflächen aus Kunstleder und Mesh reinigen, was die Pflege erleichtert und den Stuhl lange neuwertig hält.

Ein weiteres Plus ist die Anpassungsfähigkeit des Stuhls. Mit der stufenlosen Höhenverstellung von 46 bis 56 cm und der 360°-Drehbarkeit lässt sich der Stuhl individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers einstellen. Die kippbare Rückenlehne mit Mesh-Einsatz sorgt für eine angenehme Luftzirkulation und verhindert übermäßiges Schwitzen, was besonders an langen Arbeitstagen oder intensiven Gaming-Abenden von Vorteil ist.

Für wen lohnt sich der Schreibtischstuhl bei Lidl?

Der Montreal-Schreibtischstuhl ist ein Allrounder für Büroarbeiter, Gamer und alle anderen, die lange und bequem sitzen möchten. Mit seiner ergonomischen Form, der kippbaren Rückenlehne und vielen Einstellmöglichkeiten sorgt er für rückenschonendes Sitzen. Das moderne Racer-Design und die pflegeleichte Oberfläche sind weitere Pluspunkte. Kleinere Abstriche gibt es bei der maximalen Belastung von 120 Kilo und den nicht höhenverstellbaren Armlehnen. Für den kleinen Preis kann man das aber verkraften.

Anzeige

Bürostuhl im sportlichen Racer-Design Ergonomisches Design, pflegeleicht, bis 120 Kilo max. Belastung. In mehreren Farben erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.07.2024 13:54 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.