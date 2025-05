Ikea wirft 313 Produkte raus – und ihr könnt ordentlich sparen

Alte Ware raus, neue Ware rein – regelmäßig frischt Ikea seine Auswahl an Produkten auf. Doch dafür müssen alte Klassiker weichen. Aktuell befinden sind über 300 davon im Abverkauf. Wer schnell ist und bis zum 18. Mai bestellt, kann dank eines Rabattcodes bei der Aktionsware richtig sparen.

Letzte Chance bei Ikea! Der schwedische Möbelriese streicht mal wieder sein Produktportfolio zusammen: 313 Produkte stehen auf der Abschussliste (bei Ikea anschauen) und sind dementsprechend nur noch für kurze Zeit erhältlich – darunter auch drei Bestseller-Artikel.

Möbel, Zubehör, Badematten, Decken, Vorhänge, Betten, Teppiche, Dekorationen, Lampen und Produkte aus noch vielen weiteren Bereichen sind im „Letzte Chance“-Bereich zu finden. Und wer bis zum 18. Mai seine Bestellung im Ikea-Onlineshop oder über die App aufgibt und den Code „WINTERRAUS2025“ eingibt, spart bei der entsprechenden Ware zusätzliche 15 Prozent.

Für wen lohnt sie Rabattaktion bei Ikea?

Für Ikea-Fans, die auf Schnäppchenjagd sind.

Für alle, die sich noch mit den entsprechenden Produkten eindecken wollen, bevor sie aus dem Sortiment genommen werden .

Für Leute, die auf der Suche nach besonders hochwertigen und dementsprechend auch hochpreisigen Möbeln sind.

Diese drei Ikea-Bestseller sind Teil der „Letzte Chance“-Aktion:

Mit dem Rabattcode „WINTERRAUS2025“ kostet das 3er-Sofa GRUNNARP in der Farbe Beige nur noch 509,15 Euro – zzgl. Versandkosten (bei Ikea anschauen). Diese entfallen jedoch, wenn ihr das Sofa per Click & Collect bestellt und selber abholt. Die meisten Kunden sind mit der Couch zufrieden, einige stören sich an der eher harten Polsterung, aber das ist Geschmackssache.

Gut zu wissen: Dieses Modell bleibt prinzipiell erhalten, wird aber in einer anderen Farbe angeboten. Der Bezug ist in Zukunft braunrosa (bei Ikea anschauen).

Keine Sorge, auch der INGOLF-Stuhl verschwindet nicht komplett aus dem Sortiment, Ikea streicht nur die weiße Version (bei Ikea anschauen) – die braunschwarze und antikbeize Varianten bleiben erhalten. Die kostet aktuell 59,99 Euro – mit den 15 Prozent Rabatt landet ihr bei 50,99 Euro. Die Ikea-Kunden schätzen vor allem den unkomplizierten Zusammenbau und das schlichte, zeitlose Design.

Und auch Eltern können wir Entwarnung geben: Der beliebte Kinderhocker FÖRSIKTIG fliegt in seiner aktuellen Farbvariante (weiß / grün – bei Ikea anschauen) zwar raus, dafür ist jetzt eine neue Version in weiß-türkis (bei Ikea anschauen) zu haben. Kostenpunkt: 4,99 Euro – sowohl für das alte als auch das neue Modell.

Beim Kauf den alten könnt ihr jedoch mit dem Rabattcode „WINTERRAUS2025“ nochmal 15 Prozent bei der weiß-grünen Version sparen, sodass ihr bei 4,24 Euro landet.

