Ikea verkauft für 17,99 Euro ein Zubehör, das Eltern auf jeden Fall gebrauchen können

Mit Litosfär bekommt ihr bei Ikea eine smarte Aufladestation für eure wiederaufladbaren Batterien. Besonders für Eltern lohnt sich der Kauf, denn ihr könnt das Zubehör an der Wand außerhalb der Reichweite von Kindern befestigen und die Batterien nach dem Laden dort sicher aufbewahren.

Besonders in Familienhaushalten sollten Batterien immer sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. Mit dem Ladegrät Litosfär von Ikea ist das problemlos möglich, denn ihr könnt damit für 17,99 Euro nicht nur eure AA- und AAA-Akkus aufladen, sondern sie an gleicher Stelle auch sicher aufbewahren (bei Ikea ansehen).

LITOSFÄR Ladegerät mit Aufbewahrung Mit Litosfär von Ikea könnt ihr AA- und AAA-Batterien aufladen und sicher aufbewahren. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.04.2025 15:07 Uhr

Ihr könnt die Aufladestation Litosfär über den Online-Shop von Ikea bestellen. Zu dem Preis von 17,99 Euro kämen dann bei einer Paketlieferung noch 4,90 Euro dazu. Für Ikea-Family-Mitglieder belaufen sich die Lieferkosten dagegen nur auf 2,90 Euro (kostenlos Ikea-Family-Mitglied werden). Wenn ihr die Ladestation selbst bei Ikeas Click & Collect abholt, zahlt ihr keine Extra-Kosten.

Für wen lohnt sich Ladestation Litosfär bei Ikea?

Geeignet für alle, die regelmäßig wiederaufladbare Batterien nutzen.

Geeignet für alle, die diese Akkus sicher und übersichtlich außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren aufbewahren wollen.

Nicht geeignet für alle anderen Arten von Batterien.

Die Ladestation von Ikea kann bis zu 8 AA- oder AAA-Batterien gleichzeitig aufladen. Im schließbaren Staufach finden maximal 8 AA- und 4 AAA-Akkus Platz. Kleine LEDs daneben zeigen euch den jeweiligen Ladestatus an.

Bei Bedarf könnt ihr die Ladestation mit zwei Schrauben an der Wand zum Beispiel hinter eurem Schreibtisch fixieren – die Kabellänge von 1,6 Metern bis zur Steckdose machts möglich. In geschlossenem Zustand fällt die Station so kaum auf.

Ladegerät-Alternativen bei Amazon

Wenn euch die Schließmechanik des Ikea-Ladegeräts nicht so wichtig, findet ihr bei Amazon mehrere offene Alternativen – zum Beispiel das Ladegrät von Powxs mit 8 Ladeplätzen und einer Bewertung von 4,4 Sternen bei über 2.200 abgegeben Stimmen (bei Amazon ansehen).

Allerdings bieten diese Alternativen keine sichern Aufbewahrungsmöglichkeiten für eure Akkus – mit Ikeas Litosfär fahrt ihr da also besser.

