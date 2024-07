Lidl verkauft heute AirTag-Alternative für 4,99 Euro

Wenn ihr eure Wertgegenstände mit einem AirTag sichern, aber nicht so viel Geld für das Original ausgeben wollt, dann könnt ihr am 25. Juli 2024 bei Lidl reinschauen. Der Discounter verkauft den Smart Tag Finder von Silvercrest für Apple Find My für nur 5 Euro. Ihr müsst dafür aber auch etwas machen.

Lidl verkauft AirTag-Alternative für 5 Euro

Bei Apple kostet der AirTag 39 Euro pro Stück. Amazon verkauft das Original für knapp über 30 Euro (bei Amazon anschauen). Wenn euch das zu viel ist, dann könnt ihr am 25. Juli 2024 bei Lidl zuschlagen. Der Discounter verkauft den Smart Tag Finder von Silvercrest für Apple Find My für 4,99 Euro. Das ist weniger als ein Döner heutzutage kostet. Um den Preis vor Ort in den Läden zu bekommen, müsst ihr aber einen Gutschein in der Lidl-Plus-App aktivieren. Nur so kommt ihr auf den Preis von unter 5 Euro. Im Prospekt ist das Angebot gelistet:

Bei Lidl erhaltet ihr den Smart Tag Finder von Silvercrest für Apple Find My für 5 Euro. (Bildquelle: Lidl-Prospekt)

Während ihr bei Apple nur den AirTag bekommt, legt Lidl direkt eine Halterung bei, mit der ihr den Smart Tag Finder an eurem Schlüsselbund, der Tasche oder sonstigen Gegenständen befestigen könnt. Alternativ könnt ihr den Chip wie gehabt im Geldbeutel oder anderen Geräten verstecken. Mit der IPX5-Zertifizierung ist er sogar gegen Spritzwasser geschützt.

Funktioniert nur mit iPhone und iPad

Ihr könnt den Smart Tag Finder von Silvercrest wie einen AirTag ins Apple-Find-My-Netzwerk einbinden und ihn so über euer iPhone oder iPad wiederfinden. Genutzt wird dafür die Lokalisierung über Apple-Geräte.

Einen kleinen Nachteil hat das Modell von Lidl. Es unterstützt kein Ultrabreitband (UWB). Mit einem echten AirTag, der UWB kann, ist die Suche in der Nähe des verlorenen Gegenstands viel präziser. Ohne bekommt ihr nur die ungefähre Position. Je mehr Apple-Geräte in der Nähe sind, desto genauer wird es. Mit UWB werdet ihr hingegen direkt zum AirTag gelotst. Für 5 Euro ist das aber immer noch besser als gar keinen Smart Tag zu nutzen.

