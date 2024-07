Aldi plant Revolution: Darauf haben Millionen von Kunden gewartet

Fast jeder größere Discounter hat sie – die digitale Kundenkarte, mit der Kundinnen und Kunden bares Geld sparen und Punkte sammeln können. Gleich ob Lidl, Kaufland oder Penny, sie alle sind mit dabei. Nur Aldi ziert sich bisher und macht da nicht mit. Dies wird sich ändern, allerdings müssen Kunden hierzulande noch etwas Geduld aufbringen.

Mit der Lidl-Plus-App sparen Kunden des wohl größten Aldi-Konkurrenten echtes Geld und qualifizieren sich noch für weitere exklusive Sparvorteile. Eine solche digitale Kunden- beziehungsweise Treuekarte hat aber weder Aldi Süd noch Aldi Nord hierzulande derzeit im Angebot.

Anzeige

Aldi führt digitale Kundenkarte ein – erster Testlauf in Belgien

Zwar hat man eine App, aber über die informiert der beliebte Discounter allein über allgemeine Rabatte und Aktionen, persönliche Vorteile haben Kundinnen und Kunden davon allerdings nicht. Doch dies könnte sich schon bald ändern, denn Aldi Nord plant die Einführung einer solchen digitalen Kundenkarte mit persönlichen Sparvorteilen. Darauf warten bereits Millionen von Aldi-Kunden.

In Belgien können Aldi-Kunden nun erstmals Punkte sammeln und sparen – Deutschland wartet noch. (Bildquelle: Aldi Nord Belgien)

Ein erster Test eines solchen Kundenbindungsprogramms findet derzeit bei Aldi Nord in unserem Nachbarland Belgien statt (Quelle: HLN). Im Moment können Aldi-Kunden in 70 Geschäften in den Provinzen Westflanderns, Ostflanderns und Hennegaus am Test teilnehmen. Mit einem Update der App erhalten sie dann die Möglichkeit, Punkte beim Einkaufen zu sammeln und diese später gegen kostenlose Produkte oder Rabattgutscheine eintauschen zu können.

Anzeige

Was ihr schon immer mal über Aldi wissen wolltet:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Für Aldi ist ein solches Treueprogramm eine absolute Premiere. Belgien ist nun das auserkorene Testland und man will die gesammelten Ergebnisse im Anschluss auswerten. Es ist zu erwarten, dass bei einem positiven Bescheid die Einführung sicherlich auch im Mutterland von Aldi geplant ist.

Anzeige

Aldi-Kunden bekommen Willkommensbonus

Auf der Webseite von Aldi in Belgien wird das Prozedere der digitalen Kundenkarte im Detail erklärt und man kann sich auch für einen Newsletter anmelden, um zu erfahren, welche Filialen demnächst beim Treueprogramm mitmachen werden.

Schon gewusst? Bei Lidl müsst ihr höllisch aufpassen:

Übrigens alles auch in Deutsch, schließlich eine der offiziellen drei Landessprachen neben Flämisch und Französisch. Für die Erstanmeldung beim Programm erhalten Kunden direkt einen Willkommensbonus in Höhe von 500 Punkten, erfahren wir da. Wie auch bei der Lidl Plus-App gibt es im Pendant von Aldi Nord einen digitalen Kassenzettel. So behält man die Übersicht über alle zurückliegenden Einkäufe.