Aldi verkauft aktuell ein besonderes E-Bike noch günstiger

Wenn ihr für dieses Jahr noch nach einem ganz besonderen E-Bike sucht, dann solltet ihr aktuell bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Der Discounter bietet nämlich das Prophete Graveler 1.0 Speed noch günstiger an. Es handelt sich um ein E-Gravel-Bike, dem man den Akku und E-Motor überhaupt nicht ansieht. Perfekt also, um damit unentdeckt unterwegs zu sein.

Aldi verkauft E-Gravel-Bike für 1.599 Euro

Aldi hat vor einiger Zeit ein günstiges Gravel-Bike ins Angebot genommen und bietet aktuell die elektrifizierte Version davon an. Das Prophete Graveler 1.0 Speed sieht dabei überhaupt nicht aus wie ein E-Bike. Der Motor in der Hinterradnabe und der Akku im Rahmen sind perfekt integriert. Nur das Display am Lenker gibt einen Hinweis darauf, dass dieses Fahrrad mehr drauf hat. Kürzlich musstet ihr noch 1.799 Euro dafür zahlen, jetzt verlangt der Discounter nur noch 1.599 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen noch Versandkosten hinzu. Bei anderen Händler kostet das E-Bike viel mehr.

Interessanterweise bietet Aldi das E-Gravel-Bike auch mit einem kleineren Rahmen für Damen an. Oft müssen Frauen die Männer-Versionen in kleiner fahren. Hier habt ihr eine gute Alternative mit anderem Rahmen. Preislich ist das Angebot von Aldi sehr gut.

Rein technisch gesehen bekommt ihr ein solides E-Gravel-Bike, das je nach Fahrmodus mit dem 360-Watt-Akku eine Reichweite von bis zu 110 km schaffen soll. Der Rahmen besteht aus Aluminium, ihr bekommt hydraulische Scheibenbremsen, einen Heckmotor mit 40 Nm, ein zulässiges Gesamtgewicht von 130 kg, eine Shimano-GRX-Schaltgruppe und sogar einen USB-Anschluss. Mit einem Gewicht von 18 kg ist das E-Bike zudem ziemlich leicht. Verzichten müsst ihr auf eine Gabel aus Carbon, die ihr in höherpreisigen Gravel-Bikes praktisch immer findet. Die Dämpfung erfolgt also rein über die Reifen.

Im Video könnt ihr euch die Eigenschaften des E-Bikes noch einmal genauer anschauen:

Prophete Graveler 1.0 Speed E-Graveler

Für wen lohnt sich so ein E-Bike?

Im Grunde für alle, die etwas sportlicher und auf jedem Untergrund unterwegs sein wollen. Ich selbst habe ein E-Mountainbike und ein normales Gravel-Bike. Die Kombination als E-Gravel-Bike halte ich für eine geniale Lösung. Hätte ich nicht schon zwei Fahrräder, würde ich hier vermutlich zuschlagen.

