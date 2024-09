MacBook Pro M4: Apple steckt mehr rein als gedacht

Noch im Oktober werden von Apple erneut Produkte erwartet, darunter auch ein neues MacBook Pro mit M4-Chip. Ein Leak scheint nun nicht nur den neuen Prozessor, sondern noch mehr technische Details des Notebooks zu enthüllen. Demzufolge könnte Apple spendabler sein als bisher angenommen.

Verpackung verrät neue Features des MacBook Pro M4

Verifiziert ist die neueste Enthüllung bisher nicht, interessant aber allemal. So taucht jetzt ein Bild in den sozialen Medien auf, welches anscheinend einen Teil der Verpackung des neuen MacBook Pro mit M4-Chip zeigt. Dabei soll es sich um das Basismodell handeln (Quelle: ShrimpApplePro via 9to5Mac).

Sowohl der M4-Chip als auch das Upgrade von 8 auf nunmehr 16 GB Arbeitsspeicher sind zunächst wenig überraschend. Schon zuvor berichteten auch wir über Apples Pläne, alle neuen M4-Macs mit mindestens 16 GB RAM auszustatten. Doch die angebliche Verpackung verrät jetzt noch mehr.

So soll der M4 des Basismodells mit einer 10-Kern-CPU und einem 10-Kern-Grafikprozessor ausgestattet sein. Der M3 im aktuellen MacBook Pro hingegen verfügt nur über eine 8-Kern-CPU, die GPU dagegen besitzt schon jetzt ebenso 10 Kerne. Doch die eigentliche Überraschung versteckt sich bei den Anschlüssen. Das aktuelle Basismodell verfügt allein über zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Der Verpackung nach wird die Basisvariante des M4-Modells mit zwei weiteren Ports aufgewertet. In Gänze stehen dann vier Anschlüsse bereit.

Space Black fürs Basismodell des Apple-Notebooks

Ebenso findet sich auf der Verpackung in der Auflistung der technischen Features noch die Abkürzung „SPB“ für Space Black. Die Farbe steht im Gegensatz zu „SLV“ (Silber) bisher nur den höherpreisigen Modellen zur Verfügung. Dieser Umstand könnte sich also mit der nächsten Generation der MacBooks endlich ändern.

Noch ist nicht klar, wie glaubwürdig dieser Leak am Ende ist. Eine Fälschung ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Etwas Skepsis ist angebracht, andererseits stimmen Teile der Informationen mit bisher verlässlichen Informationen der Gerüchteküche überein.

Lange müssen wir auf die Auflösung des Rätsels aber nicht mehr warten. Spätestens Ende Oktober dürfte Apple die neuen Modelle vorstellen und somit den neuesten Leak bestätigen oder widerlegen.

